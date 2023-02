楊紫瓊在「媽的多重宇宙」中佩戴的香腸手套。(截取自A24Auctions官網)

「媽的多重宇宙 (Everything Everywhere All at Once)」的製片公司A24即將舉行電影 服飾、道具線上拍賣 會。從官網顯示的項目可見,電影中讓觀眾印象深刻的一套套服裝,如楊紫瓊佩戴的香腸手套、關繼威佩戴的腰包、許瑋倫的黑色貝果頭套等等,都有參加拍賣。

這場拍賣將會於23日美東時間中午開始,一直到3月2日中午結束。拍賣獲得的金額會捐贈給導演選擇的三個機構,洗衣店員工中心(Laundry Workers Center)、跨性別法律中心(Transgender Law Center)以及亞裔心理健康計畫(Asian Mental Health Project)。