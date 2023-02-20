我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺洛杉磯輔理主教的嫌犯被捕

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

陳冠希潮牌聯名The North Face 女兒奶音入鏡萌化了

記者曾智緯／即時報導
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），一同詮釋CLOT X TNF系列。圖／The North Face提供
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），一同詮釋CLOT X TNF系列。圖／The North Face提供

潮牌CLOT今年過20歲生日，除了有和LEVI'S的合作款之外，還找來戶外機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）首次聯名。身為品牌創始人兼創意總監的陳冠希亦格外看重雙方的跨界，因此難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡，詮釋讓女生看了都會心動的夢幻配色系列。

一直以來CLOT擅長把東、西文化交融，並結合品牌特色，打造話題性十足的商品。而在慶祝品牌成立20年之際，陸續邀請了不同單位來跨界，其一就是TNF，並由品牌創始人兼創意總監的陳冠希邀請時裝設計師倉石一樹參與此次聯名合作。CLOT X TNF系列是將探索途中所遇見的光影，也就是日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。因此，便將山巒雲海美景幻化為獨特的印花，並調配出日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等色彩，交織成獨一無二的美學概念。

聯名系列中的經典衝鋒衣，採用DRYVENT防水科技，鋪印壯麗雲海景觀，衣袖及衣身兩側採用撞色設計，塑造戶外時尚風格。而防水斗篷下擺採用暗扣調節，斗篷上同樣有多彩雲朵印花。另外，山嵐色系抓絨上衣，配合可拆卸風帽，以CLOT招牌中式盤扣結作裝飾，配套抓絨長褲，保暖又舒適。不可或缺的防潑水防風外套，則選用半透明材質搭配可拆卸風帽以及斜開衣襟設計，可搭配抓絨上衣疊穿，或是配套半透明材質休閒長褲與抓絨長褲疊搭穿著。這系列同時推出兒童版衝鋒衣、抓絨上衣和抓絨長褲，以搭配小小探索家的尺寸設計，因此陳冠希也難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡詮釋新品。

CLOT X TNF系列VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT鞋，...
CLOT X TNF系列VECTIV TARAVAL FUTURELIGHT鞋，7,380元。圖／The North Face提供
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），難得同框。圖／The No...
陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），難得同框。圖／The North Face提供
陳冠希（左）邀請時裝設計師倉石一樹（右）參與此次CLOT X TNF聯名合作。圖...
陳冠希（左）邀請時裝設計師倉石一樹（右）參與此次CLOT X TNF聯名合作。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列隨身腰包，2,380元。圖／The North Face...
CLOT X TNF系列隨身腰包，2,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列是將日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色...
CLOT X TNF系列是將日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。圖／The North Face提供
CLOT X TNF聯名系列同時推出童裝。圖／The North Face提供
CLOT X TNF聯名系列同時推出童裝。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列斗篷，6,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列斗篷，6,380元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列把山巒雲海美景幻化為獨特的印花。圖／The North ...
CLOT X TNF系列把山巒雲海美景幻化為獨特的印花。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列夾克，19,800元。圖／The North Face提...
CLOT X TNF系列夾克，19,800元。圖／The North Face提供
CLOT X TNF系列抓絨上衣，6,380元。圖／The North Face...
CLOT X TNF系列抓絨上衣，6,380元。圖／The North Face提供

時尚

上一則

新娘宴客餓到昏…穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯 路人嚇傻

延伸閱讀

T1職籃爆嚴重衝突 魔獸被逐出場：想勸架

T1職籃爆嚴重衝突 魔獸被逐出場：想勸架
波多馬克河上的天空（五）

波多馬克河上的天空（五）
「胖艾美」迪士尼樂園求婚女友成功 大方秀鑽戒

「胖艾美」迪士尼樂園求婚女友成功 大方秀鑽戒
明星光環不管用？鹿晗潮牌衣上千元 被爆成本60元

明星光環不管用？鹿晗潮牌衣上千元 被爆成本60元

熱門新聞

店員聚在廁所門口前，聽見廁所內有女子不斷呻吟，伴隨著規律的撞擊聲。（截圖自Tiktok@／roybling209）

連鎖餐廳廁所活春宮 女忘情呻吟 網：捲餅令人發情？

2023-02-16 01:40
馬雲最近到了澳洲拜訪他43年的親友，馬雲頭髮已斑白，全家笑容依舊。（取材自橙柿互動）

馬雲現身澳洲「走親戚」 他當年資助他讀大學、買婚房

2023-02-18 23:45

影／天花板探蛇尾？他奮力一捅「瞬間巨大化暴增3倍」

2023-02-14 03:10
兩位同名女性同一日在南韓出生，移民到美國後還被分到相同的社會安全號碼。圖為示意圖，非當事人。（取材自unsplash）

芝加哥的她、洛杉磯的她同名同日生 竟獲同樣社安號

2023-02-18 21:21
女兒在看到自己的禮物後，竟露出相當氣憤且不屑的表情。(翻攝自TikTok)

媽送「特斯拉＋1600元現金」慶生 16歲女怒：不是賓士

2023-02-12 20:07
林書豪罰球夢想家啦啦隊動作惹議。(取材自PLG官方影片截圖)

啦啦隊扭腰擺臀、打美女屁屁 干擾林書豪罰球動作惹議

2023-02-19 03:31

超人氣

更多 >
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光
女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了

女星訂餐廳「我是藝人楊小姐」卻因跟這字同音悲劇了
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳