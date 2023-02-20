陳冠希潮牌聯名The North Face 女兒奶音入鏡萌化了

陳冠希（右）與老婆秦舒培（中）、女兒Alaia（左），一同詮釋CLOT X TNF系列。圖／The North Face提供

潮牌CLOT今年過20歲生日，除了有和LEVI'S的合作款之外，還找來戶外機能服飾王者的The North Face（簡稱TNF）首次聯名。身為品牌創始人兼創意總監的陳冠希亦格外看重雙方的跨界，因此難得跟老婆秦舒培、女兒Alaia一起同框入鏡，詮釋讓女生看了都會心動的夢幻配色系列。

一直以來CLOT擅長把東、西文化交融，並結合品牌特色，打造話題性十足的商品。而在慶祝品牌成立20年之際，陸續邀請了不同單位來跨界，其一就是TNF，並由品牌創始人兼創意總監的陳冠希邀請時裝設計師倉石一樹參與此次聯名合作。CLOT X TNF系列是將探索途中所遇見的光影，也就是日出與日落時的魔幻時刻，重新演繹成具東方韻味的山嵐色彩。因此，便將山巒雲海美景幻化為獨特的印花，並調配出日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等色彩，交織成獨一無二的美學概念。