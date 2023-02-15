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神力女超人？她參加TikTok挑戰 用胸部夾起28磅桌子

聯合新聞網／ 即時報導
凱恩娜加入TikTok挑戰，用胸部夾起近13公斤重的桌子。圖擷自TikTok
凱恩娜加入TikTok挑戰，用胸部夾起近13公斤重的桌子。圖擷自TikTok

這是什麼超能力？國外一名女子日前在社群媒體上分享自己「用胸部搬東西」的特殊技能，只見影片中她輕鬆的用胸部夾住桌子，就連旋轉、跳舞都不會掉。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名在TikTok上用「胸部搬東西」的女子叫做凱恩娜（Keyona）。她將自己用胸部搬桌子的影片上傳到TikTok，讓網友看到全都笑翻。畫面中可以看見，上圍豐滿的凱恩娜將重達28磅（約12.7公斤）的桌子放在胸部下緣，輕鬆夾住桌子，轉過身來還能隨著音樂跳舞。

原來凱恩娜是在TikTok上看見其他女生用胸部「拿」東西，才會決定加入這項挑戰。一開始是另一名TikTok用戶潔思（Joss）先用單側乳房下緣夾住塑膠保鮮盒，才吸引凱恩娜和其他女性挑戰。有人用胸部夾住洗衣籃，裡面還裝著滿滿的衣服。另一名網友則直接放大絕，乾脆用胸部「搬家」，她不只夾住一張桌子，桌腳還掛著兩張椅子。

不甘示弱的凱恩娜隨後在其他網友的留言刺激下決定「升級挑戰」。她將重45磅（約20.4公斤）的槓鈴直接用胸部夾住夾起，讓網友全都看傻了眼。有網友留言說自己自願當實驗品被夾，另一名網友則留言說凱恩娜絕對是這系列挑戰的冠軍，還有人則開玩笑地說應該讓這項活動變成奧運的新項目。

其他女網友也紛紛做出超誇張挑戰，讓眾人全都看傻眼。圖擷自TikTok
其他女網友也紛紛做出超誇張挑戰，讓眾人全都看傻眼。圖擷自TikTok

TikTok 社群媒體 奧運

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