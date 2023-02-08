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她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

聯合新聞網／ 即時報導
女子上網檢測DNA，隨後卻接到警方通知與凶殺案有關。（取材自TikTok）
女子上網檢測DNA，隨後卻接到警方通知與凶殺案有關。（取材自TikTok）

一名女子上網檢測自己的DNA，不料檢測後卻接到警察來電，告訴她跟一起36年前的凶殺案有關，讓她嚇得花容失色。

據紐約郵報（New York Post）報導，31歲女子潔琪（Jackie Vadurro）之前使用DNA檢測組驗DNA，並把資料上傳到該公司的網站，不久後就接到警察打來的電話。

警方表示，潔琪的DNA跟一具無名屍的DNA相符，潔琪很有可能是這具無名屍的第二代或第三代表親。警方指出，1986年時，一名不知名女子遭到槍殺，並被棄屍在聖地牙哥公路的偏遠地段。因為當時沒有人報案家人失蹤，警方根本無從確認無名屍的身分，直到潔琪上傳DNA資料後才得知女子身分。

報導指出，該公司的網站會告訴客戶自己的家庭背景、有哪些遠親、可能有哪些健康疑慮等等，不過公司發言人表示，公司通常不會讓其他人讀取公司的資料庫，即使是執法人員也無權讀取相關資料，除非是客戶自己將資料上傳到其他公開網站，不然資料絕對不會外流。

潔琪表示，她後來跟家人討論，依然沒有人知道這具無名屍究竟是誰，他們認為這具無名屍可能是潔琪曾曾祖父的私生子，因此才沒有人報案說她失蹤。

警方聯繫了潔琪的另一位表哥，對方表示在確認身分後便會為無名屍舉行喪禮安葬。潔琪受訪時也表示，能夠藉由DNA檢測幫助警方真的很開心，希望能藉此協助警方找到殺人兇手。

@hittheroadjackie

Guys this whole thing is nuts!!! Keep following along this is just getting started😳 #fyp #coldcase #coldcasefiles #dnatest #dateline

♬ original sound - Jacquleine Vadurro

DNA 檢測 警察

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