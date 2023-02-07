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「我餵母乳給老公」 網友一聽嚇壞 背後原因超暖

聯合新聞網／ 即時報導
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。（截圖自TikTok）
珍奈兒在網路上分享自己給丈夫「餵母乳」的經歷，引發網友熱議。（截圖自TikTok）

美國一名女子日前在網路上分享「餵母乳」給丈夫的經歷，不過當她解釋原因以後，卻讓不少網友大讚丈夫真是太貼心了。

據紐約郵報（New York Post）報導，32歲的女子珍奈兒（Janelle McAloon）日前在TikTok上分享自己「餵母乳」給丈夫的事情經過。珍奈兒在影片中提到，她跟丈夫兩人去波多黎各旅行，當時珍奈兒還在哺乳期，但卻忘了帶吸乳器去旅行，於是第一天胸部就痛到不行。

女性在哺乳階段如果乳汁不能正常排出，就可能發生乳管阻塞的現象。乳管阻塞時媽媽會明顯感覺到胸部有硬塊、非常疼痛，若沒有及時處理便可能變成乳腺炎。

為了緩解妻子的不適，兩人出門旅行四天，珍奈兒的丈夫約書亞（Joshua）天天幫妻子將乳汁吸出，所以才會有「餵老公母乳」的事情發生。

不少網友得知以後都說丈夫真的很貼心，不過也有很多網友「歪樓」想歪，有網友就說「這對老公來說應該是史上最棒的假期」、「他實現了我的夢想」、「是不是故意忘記帶吸乳器的」。

除此之外，也有網友認為珍奈兒應該用手擠奶就好，或是直接去附近藥局買吸乳器。不過珍奈兒表示兩人當時居住的地方附近都沒有藥局，用手擠也擠不出來，最後才會找老公幫忙。

藥局 TikTok

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