牆壁開洞噴出700磅「橡子洪水」 20年老師傅：從沒看過

加州一棟屋子的牆壁沖出「橡子洪水」，場面嚇壞不少人。（取材自臉書）

根據The Dodo報導，一名屋主長時間受到啄木鳥的侵擾，外頭壁板被啄開無數個洞。當工作人員準備施工，屋內卻瞬間湧出大量的「橡子洪水 」，重量驚人達到700磅（約317.5公斤），讓從業20多年的專家表示「從未見過這樣的事」。

蟲害控制業者卡斯特羅（Nick Castro）近日分享一個「史詩級發現」，當他到了加州 一棟屋子準備處理啄木鳥的傑作，鑿開牆壁一如預期出現牠們儲存的橡子，卻沒想到數量後來多到就像一道洪水猛獸全部湧出地板，誇張的場面令在場的人全都傻眼。

當卡斯特羅挖開牆壁，啄木鳥長時間儲存的橡子瞬間從洞口源源不絕的流出來。一開始以為橡子頂多只到牆壁的四分之一高處，後來發現啄木鳥早已把它們堆到房子的閣樓，「它們一直跑出來，不曾間斷」。最終一共收穫了重達700磅的橡子，足以裝滿八個大垃圾袋，「我從未見過這樣的事」。

他隨後想辦法讓屋外的啄木鳥離開，並把屋外被打穿的洞一一修補，換上新的壁板希望讓啄木鳥能轉移陣地儲藏橡子，畢竟牠努力儲存的橡子已經在這天「啪一聲沒了」。