澳洲紙鈔「去英化」5元鈔拿掉女王肖像改採原民設計

澳洲新版5元鈔將以致敬原住民文化的設計，取代已故女王伊麗莎白二世。（Getty Images）

澳洲 中央銀行今天表示，英國君主將從澳洲紙鈔上消失，新版5元鈔將以致敬原住民文化的設計，取代已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）肖像。

中央社引述法新社報導，5元鈔票不改印繼任女王的查理三世 （Charles III），意味澳洲紙鈔不會再看到君主肖像。

澳洲央行 「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）表示，將就印製「致敬原民文化與歷史」的新鈔設計諮詢原民人士。

英女王去年9月8日駕崩時澳洲也宣布全國放假哀悼，但當時就有部分原民團體抗議英國殖民帶來的破壞性影響，呼籲廢除君主制。

澳洲目前採行君主立憲制，尊查理三世為國家元首。1999年澳洲曾舉辦改制公投，尋求將君主制改為共和制，但最後公投以些微票數差距沒有通過。

澳洲央行表示，這項決定獲得總理艾班尼斯（Anthony Albanese）所屬中間偏左勞工黨（Labor）政府的支持；艾班尼斯支持澳洲採行共和。

央行還說，新鈔需耗費「數年」設計印製，現有5元鈔在新鈔問世後仍具法定貨幣地位。