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海裡「百公斤」黑影亂入一家四口 網幫捏冷汗：差點罰萬元

聯合新聞網／即時報導
網友發現一隻海龜徘徊在泳客身邊。（截圖自抖音／@indyclinton）
網友發現一隻海龜徘徊在泳客身邊。（截圖自抖音／@indyclinton）

和海龜一起游泳是許多人的夢想。有一家人日前到了夏威夷玩水，過程中意外有團「百公斤黑影」朝他們緩緩靠近，一家四口卻渾然不覺。有網友拍下這一幕替他們捏了把冷汗，這名嬌客的真面目也隨之曝光，要是不小心碰到恐怕將面臨上萬美金的罰款。

克林頓（Indy Clinton）某天待在夏威夷享受陽光，在海灘的陽台上看見驚喜的畫面。當鏡頭往水面拍攝，可以看到有一家人正在戲水，然而身旁卻有道不明黑影緩緩靠近，讓克林頓相當好奇決定一探究竟。

直到黑影浮出水面，克林頓瞬間明白原來黑影是一隻巨大的海龜。不過這家人玩得相當開心，完全沒有意會到有名嬌客打算加入，甚至用水槍彼此互相攻擊，最終似乎嚇跑了水底的稀客。克林頓表示，「當你在水中的時候其實視線不太好，所以他們不會發現牠（海龜）」。

這隻巨大的海龜被認為可能是綠蠵龜（green sea turtle），足足可以長到300磅（約136公斤重），悄悄離去對這家人來說可能是個好消息。法律禁止人們在夏威夷打擾海龜，有網友表示觸碰海龜將被罰1萬美元。但被問到要是像影片中的海龜碰到人怎麼辦，網友則幽默回應「那就是海龜被罰1萬美元」。

@indyclinton

pov: when you’re swimming & something goes past your leg and you think it’s seaweed, it’s not

♬ Sirtaki (Zorba the Geek) - LucasGitanoFamily

夏威夷 游泳

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