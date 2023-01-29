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北美周末票房「阿凡達2」蟬聯7周冠軍 全球票房破21億

中新社／洛杉磯1月29日電
「阿凡達：水之道」全球票放近21.17億元。 （取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」全球票放近21.17億元。 （取材自IMDb）

「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）迄今已連續七周穩居北美周末票房排行榜榜首，並以近21.17億元升至全球票房總排行榜第4位。 　　

據票房統計網站boxofficemojo1月29日發佈的電影市場數據，34部影片北美周末票房（1月27日至29日）約得7060萬元，與前一周末相比稍有下滑。 　　

隨著放映影院數量繼續減少，「阿凡達：水之道」此番周末票房環比下跌約22%，但仍以約1570萬元輕鬆贏得北美周末票房七連冠。自2022年12月16日首映至今，這部奇幻動作片的北美累計票房逾6.2億元。加上海外市場，該片迄今總票房接近21.17億元，升至全球票房總排行榜第4位，距離超越風靡一時的愛情劇情片「鐵達尼號」（Titanic）近21.95億元總票房還有一步之遙。 　　

緊隨其後的依然是「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），以約1062萬元續居北美周末票房排行榜次席。目前這部動畫片的北美累計票房近1.41億元，加上海外市場，迄今總票房逾3.34億元。 　　

得益於放映影院數量有所增加，由湯姆漢克斯主演、改編自暢銷小說的「隱閉中年」（A Man Called Otto）以約675萬元周末票房從上期榜單第5位逆襲至本輪排名季軍。這部喜劇劇情片迄今總票房約7095萬元。

好萊塢華裔電影人溫子仁參與編劇和製作的科幻驚悚片「窒友梅根」（M3gan），以約637萬元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，迄今總票房接近1.5億元。另一部驚悚劇情片「人肉搜尋2」（Missing）第二個上映周末票房環比下跌38%，以約568萬元從上期榜單第4名退居本輪排名第6位。 　　

1月27日上映的「無邊泳池」（Infinity Pool）以近273萬元首映周末票房躋身本期榜單第8位。目前主要電影網站對這部驚悚恐怖片評價為IMDb評分6.9、MTC評分72、爛番茄新鮮度88%，CinemaScore打分為C-。同日上映的恐怖片「Fear」則未能邁進十強，以約128萬元首映周末票房位列本期榜單第12名，爛番茄新鮮度也低至14%。 

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