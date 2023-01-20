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黑龍江漠河下探-50℃ 跌破54年來最低溫紀錄

記者廖士鋒／即時報導
黑龍江漠河20日氣溫創下1969年以來最低紀錄，圖為漠河林場。（新華社）
黑龍江漠河20日氣溫創下1969年以來最低紀錄，圖為漠河林場。（新華社）

中國黑龍江漠河地區，在傳統節氣「大寒」20日早上測得-50℃的低溫，跌破1969年以來的紀錄，預計未來3天，內蒙古東北部和黑龍江北部多地可能還會出現大片低於-40℃的極寒天氣，部分站點還可能挑戰同期最冷紀錄。

中國氣象局旗下中國天氣網20日指出，今（20日）晨7點48分，漠河氣溫降至-50℃。中國天氣網氣象分析師張娟表示，這是漠河從1969年2月15日以後，54年以來再現-50℃的極寒天氣。

漠河市是黑龍江省大興安嶺地區下轄的一個縣級市，是中國目前最北的城市，市內有漢、滿、蒙古、朝鮮、錫伯、鄂倫春、鄂溫克、俄羅斯族等18個民族，人口約6.5萬人。該市的北紅村是中國最北的村莊。

除了漠河，20日早晨，黑龍江呼中、北極村及內蒙古圖里河等地也極其寒冷，分別出現了-48.1℃、-47.1℃低溫。

此外，中國天氣網盤點1991年至2020年節氣大數據發現，在「小寒」期間，全中國平均氣溫跌到全年最低，僅有-5.1℃。而到了「大寒」節氣，氣溫開始反彈，比小寒上升0.6℃，達到-4.5℃。

低溫 俄羅斯 分析師

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