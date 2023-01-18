12生肖比一比 屬兔人來到越南變屬貓

越南與台灣一樣都過農曆年，也有12生肖的故事，差別在於越南12生肖中排名第4的是貓不是兔，凸顯越南文化和生活環境與中國北方的差異。圖為越南街上販售的貓年擺飾。中央社

台灣民眾倒數迎接兔年到，相距上千公里外的越南 年貨大街，攤商賣的兔年用品竟然印著一隻隻小貓，你沒看錯，12生肖的兔子跑到越南以後變成了貓，這背後究竟有什麼學問？

越南也有12生肖，與台灣人一樣，越南人日常生活中也會問對方「你是什麼生肖」，然而屬兔人來到越南被問到這個問題時，必須改口稱自己「屬貓」，因為越南的12生肖中沒有兔子這種動物，取而代之的是貓。

在台灣民間流傳的12生肖故事，玉皇大帝舉辦渡河比賽時，老鼠與貓因為不會游泳 而商定一起站在水牛背上，想得第一名的老鼠在過程中把貓推到河裡，害貓連名次都沒有。

但在越南版本中，貓在接近岸邊被推下水後還是得到第4名。只不過貓從此以後就很怕水，且與老鼠成了「世仇」，貓看到老鼠一定要捉，老鼠看到貓馬上就逃。

到底12生肖中排名第4的是兔還是貓？得看是從誰的文化視角說起。

認為12生肖源於中國的人往往傾向以下解釋，因為兔子與12地支相配的是卯年，而「卯」發音與「貓」相似，所以「卯年」傳到了越南就被說成「貓年」。簡單來說，純屬誤會一場。

其次，越南氣候炎熱潮濕且多雨，孕育豐富的草本植物，這樣的環境更適合貓繁殖，因此越南人在向中國「借用」12生肖的典故時，才將兔子置換成貓。

另外還有一種說法，12生肖當年傳入越南的時候，越南還沒有兔子這種動物，越南人只好以貓替代兔子。

然而，換個角度來看，越南中心論者會說，12生肖的「版權」屬於越南，只是這個故事從越南傳到中國之後，中國人硬是把「貓」改成「兔子」，這樣一來才更貼近北方游牧民族的生活環境和觀念。

也有人指出，12生肖的蛇排在龍之後，並將蛇暱稱為「小龍」，若由此出發，老虎之後跟著貓，似乎更具邏輯，因為老虎通常被叫做「大貓」。此外，12生肖中有狗理當也要有貓，這樣的「配對」更和諧。

越南人對於12生肖相當講究，且更具南方水田的農業社會指涉性，例如牛年的牛在越南指的是水牛，藉此強調水牛在越南傳統農村中的地位；至於貓也有類似概念，牠們會幫忙農民抓老鼠、保護農作物。

與台灣一樣的是，越南人也相信不同生肖的人有自己的個性，屬貓的人向來被認為聰明、機智和很有眼光，對待別人很熱情與和善、樂於助人。在工作和生活上，貓年出生的人反應敏捷、聰明伶俐、想像力豐富且極其敏銳。

越南貓年出生的名人很多，像是對抗蒙古的陳朝名將范五老（Pham Ngu Lao）、越南民族主義革命家潘佩珠（Phan Boi Chau）、以及在越南人民軍形成與發展過程中扮演重要地位的前國防部 長黃文泰（Hoang Van Thai）等。

對許多越南人而言，貓愛乾淨、聰明，是善於交際的「夥伴」，因此貓年有望為2023年帶來連連好事；此外，越南人還認為，貓就像小孩一樣，常能給家庭帶來快樂與幸福。

儘管越南在12生肖中力挺「喵星人」，但根據越南習俗，春節期間不可送貓給朋友，民眾外出拜年也很忌諱遇到貓，深怕損及未來一年的運氣，因為越文的貓（meo）與貧窮（ngheo）發音相似，被認為是不好的兆頭。