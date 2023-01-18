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12生肖比一比 屬兔人來到越南變屬貓

中央社河內18日專電
越南與台灣一樣都過農曆年，也有12生肖的故事，差別在於越南12生肖中排名第4的是貓不是兔，凸顯越南文化和生活環境與中國北方的差異。圖為越南街上販售的貓年擺飾。中央社
越南與台灣一樣都過農曆年，也有12生肖的故事，差別在於越南12生肖中排名第4的是貓不是兔，凸顯越南文化和生活環境與中國北方的差異。圖為越南街上販售的貓年擺飾。中央社

台灣民眾倒數迎接兔年到，相距上千公里外的越南年貨大街，攤商賣的兔年用品竟然印著一隻隻小貓，你沒看錯，12生肖的兔子跑到越南以後變成了貓，這背後究竟有什麼學問？

越南也有12生肖，與台灣人一樣，越南人日常生活中也會問對方「你是什麼生肖」，然而屬兔人來到越南被問到這個問題時，必須改口稱自己「屬貓」，因為越南的12生肖中沒有兔子這種動物，取而代之的是貓。

在台灣民間流傳的12生肖故事，玉皇大帝舉辦渡河比賽時，老鼠與貓因為不會游泳而商定一起站在水牛背上，想得第一名的老鼠在過程中把貓推到河裡，害貓連名次都沒有。

但在越南版本中，貓在接近岸邊被推下水後還是得到第4名。只不過貓從此以後就很怕水，且與老鼠成了「世仇」，貓看到老鼠一定要捉，老鼠看到貓馬上就逃。

到底12生肖中排名第4的是兔還是貓？得看是從誰的文化視角說起。

認為12生肖源於中國的人往往傾向以下解釋，因為兔子與12地支相配的是卯年，而「卯」發音與「貓」相似，所以「卯年」傳到了越南就被說成「貓年」。簡單來說，純屬誤會一場。

其次，越南氣候炎熱潮濕且多雨，孕育豐富的草本植物，這樣的環境更適合貓繁殖，因此越南人在向中國「借用」12生肖的典故時，才將兔子置換成貓。

另外還有一種說法，12生肖當年傳入越南的時候，越南還沒有兔子這種動物，越南人只好以貓替代兔子。

然而，換個角度來看，越南中心論者會說，12生肖的「版權」屬於越南，只是這個故事從越南傳到中國之後，中國人硬是把「貓」改成「兔子」，這樣一來才更貼近北方游牧民族的生活環境和觀念。

也有人指出，12生肖的蛇排在龍之後，並將蛇暱稱為「小龍」，若由此出發，老虎之後跟著貓，似乎更具邏輯，因為老虎通常被叫做「大貓」。此外，12生肖中有狗理當也要有貓，這樣的「配對」更和諧。

越南人對於12生肖相當講究，且更具南方水田的農業社會指涉性，例如牛年的牛在越南指的是水牛，藉此強調水牛在越南傳統農村中的地位；至於貓也有類似概念，牠們會幫忙農民抓老鼠、保護農作物。

與台灣一樣的是，越南人也相信不同生肖的人有自己的個性，屬貓的人向來被認為聰明、機智和很有眼光，對待別人很熱情與和善、樂於助人。在工作和生活上，貓年出生的人反應敏捷、聰明伶俐、想像力豐富且極其敏銳。

越南貓年出生的名人很多，像是對抗蒙古的陳朝名將范五老（Pham Ngu Lao）、越南民族主義革命家潘佩珠（Phan Boi Chau）、以及在越南人民軍形成與發展過程中扮演重要地位的前國防部長黃文泰（Hoang Van Thai）等。

對許多越南人而言，貓愛乾淨、聰明，是善於交際的「夥伴」，因此貓年有望為2023年帶來連連好事；此外，越南人還認為，貓就像小孩一樣，常能給家庭帶來快樂與幸福。

儘管越南在12生肖中力挺「喵星人」，但根據越南習俗，春節期間不可送貓給朋友，民眾外出拜年也很忌諱遇到貓，深怕損及未來一年的運氣，因為越文的貓（meo）與貧窮（ngheo）發音相似，被認為是不好的兆頭。

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