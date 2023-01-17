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每晚382美元 江蘇「虎景房」重開 網轟：根本冤大頭

聯合新聞網／ 即時報導
江蘇一間動物園過去曾經推出「虎景房」主打可以跟老虎一起睡覺引發爭議。 (影片截圖)
江蘇一間動物園過去曾經推出「虎景房」主打可以跟老虎一起睡覺引發爭議。 (影片截圖)

許多人經常幻想可以跟野生動物共眠，還是想想就好。中國江蘇一間動物園過去曾經推出「虎景房」主打可以跟老虎一起睡覺引發爭議，不少網友認為這是虐待動物，在輿論壓力之下動物園立刻緊急將此企畫喊卡；但近日有網紅拍片表示「虎景房」重新開幕，入住的人就是冤大頭，爆出驚人內幕引起網友再度熱議。

綜合媒體報導，江蘇省南通市一間動物園「森迪部落酒店」為了招攬遊客，推出「虎景房」噱頭，聲稱房客入住後可以與老虎共眠，隔著玻璃窗就可以看到威猛帥氣的老虎，但此舉有極大爭議，不少網友砲轟這是虐待動物，老虎天天看到陌生人會引起身心疾病，最後園方頂不住輿論壓力宣布停止此項活動。

但最近有往網紅拍片表示充滿爭議的「虎景房」又重新開張，一晚要價2588元人民幣(約382美元)。從該網紅拍攝的Vlog影片可以看到，虎景房內的展示區有3大1小的老虎家族可以讓房客隔著玻璃觀賞，不過該網紅指出，目前虎景房的老虎採取「上下班制度」，每天晚上7點會離開虎景房展示區，隔天上午8點才會重新回來。

網紅痛批園方讓住客花了昂貴的住宿費，竟然沒有讓老虎整晚都陪在房內，覺得自己成了冤大頭，感到相當不滿，還批評虎景房內的環境衛生不佳，床單沒換味道很重。影片曝光後吸引網友熱議，不少網友認為老虎市野生動物，本來就不應該這樣給人類取樂，紛紛留言表示「拜託放過這些動物」、「有什麼好抱怨的，這樣對老虎還比較好吧」、「不懂虎景房的意義是什麼」。

目前動物園虎景房的老虎採取「上下班制度」，每天晚上7點會離開虎景房展示區，隔天上...
目前動物園虎景房的老虎採取「上下班制度」，每天晚上7點會離開虎景房展示區，隔天上午8點才會重新回來。 (影片截圖)

動物園

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