首日銷量突破140萬本 哈利王子新書在英美加造成轟動

英國哈利王子回憶錄「Spare」（暫譯，備胎）上市首日就在英國、美國、加拿大熱賣超過140萬冊。(美聯社)

英國哈利 王子回憶錄「Spare」（暫譯，備胎）上市首日就在英國、美國、加拿大熱賣超過140萬冊，企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）說，這是該出版商有史以來首日銷量最佳的非小說類書籍。

華爾街日報報導，企鵝藍燈書屋11日表示，這本書首日銷量涵蓋預購的書，以及紙本書、電子書、有聲書等形式。企鵝藍燈書屋說，該公司在美國印了200萬冊精裝本，已重新再印。扣除英國，「備胎」首日在美加的銷量也突破90萬冊。

這本書10日才正式出版，但上周遭人搞錯，提前在西班牙書店 發售，有人還把內容洩漏給英國報紙。這本書詳述了哈利和哥哥威廉王子鬧不合，以及其他王室成員分歧加深的情形。

「備胎」的買氣如此強勁，以至於美國最大連鎖書店巴諾（Barnes & Noble）表示，這本回憶錄看起來肯定會在書店創下破紀錄的首日銷量，「預料將成為2023年最暢銷的書之一」。

巴諾書籍主管Shannon DeVito表示：「洩漏摘錄內容，只是讓這本書變得更轟動。」巴諾書店的母公司是避險基金艾略特管理公司。

「備胎」的出版，讓這場哈利王子和英國王室的不和戲碼再掀高潮。哈利與梅根夫婦和英國王室多年來屢有摩擦，並決定在2020年脫離王室，這一連串的事件都被充分記錄下來，包含去年底上架的Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」，以及他們在2021年接受美國名嘴歐普拉採訪。

在他的書中，哈里王子還把矛頭指向英國媒體，他說這些媒體根本是毫不留情攻擊他的妻子梅根。他還談到了他一直都對母親戴安娜王妃1997年在車禍中過世，感到極為痛苦。