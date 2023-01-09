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日業者逆向開賣「不幸福袋」被瘋搶 他開箱反大賺11倍

聯合新聞網／即時報導
日本一家3C業者以2023日圓價格開賣「不幸福袋」。（取材自推特）
日本一家3C業者以2023日圓價格開賣「不幸福袋」。（取材自推特）

「不幸」也有人搶著要！一間日本3C產品專賣店每年都會販售「不幸福袋」，裡面裝有各種廢到不行、根本不會想要的奇葩商品，未料業者逆向操作的銷售策略吸引大批消費者買單。

日本一家以販售二手3C產品聞名的專賣店「けっこう安い」在今年1月3日開賣「不幸福袋」，每家分店限量50份，每份售價2023日圓（約15.5美元），且業者限定每人限購一份，貼心公告想讓每位消費者都能如願買到。

業者逆向操作在「不幸福袋」裡裝著各種廢到不行的3C產品，未料還是有大批消費者捧場買單，位在大阪市浪速區的一家分店在開賣短短6分鐘就宣告售罄。

一位網友就分享他的弟弟開箱「不幸福袋」，內容物包含LED燈、手機螢幕保護貼、螢幕支架、珪藻土吸水地墊等，讓他忍不住笑「沒有一件東西可以用啊！」不過這些物品「未必是廢物」，只是消費者花錢買了福袋抽到後並不會感到驚喜。

不過，另一位網友則分享自己抽到的「不幸福袋」根本幸福到爆炸，抽中一台電池健康度100%的iPhone 8，雖然手機螢幕上有不少刮痕，但他以超便宜價格入手iPhone 8還是大賺，以容量64GB的二手iPhone 8市售價值2萬2800日元（約174美元）來換算，這名幸運網友倒賺至少11倍。

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