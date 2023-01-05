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足球／秘魯逾700新生兒以比利為名 爸媽最愛的還是C羅

中央社／利馬4日即時報導
巴西足球巨星比利。(路透)
巴西足球巨星比利。(路透)

巴西「球王」比利（Pele）2022年與世長辭，但他的名字將繼續流傳於世，根據南美國家秘魯的全國身分與公民地位註冊處，去年有超過700名秘魯新生兒以他的本名或暱稱來命名。

法新社報導，比利生涯3度奪得世界盃冠軍，本名艾德遜．阿蘭德斯．多．納西門托（Edson Arantes do Nascimento）。

根據秘魯註冊處名單，2022年結束前，有738名嬰兒在登記時用比利、球王比利（King Pele）、艾德遜．阿蘭德斯、艾德遜．阿蘭德斯．多．納西門托作為名字。

秘魯女孩當中，有551人以女王伊麗莎白（Queen Elizabeth）、伊麗莎白二世（Elizabeth the Second, Elizabeth II）為名。這位英國君主在位70年後，於去年9月逝世。

不過秘魯爸媽最愛的名字還是葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），羅納度或他的全名被選用3萬1583次。

足球在秘魯是個歷久不衰的主題，另有371名嬰兒被取作梅西（Leo Messi）或梅西，也就是那位剛拿下世界盃冠軍的阿根廷球星。法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的名字也為229名嬰兒沿用。

比利 梅西 世界盃

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