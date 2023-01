「回到過去」舊金山航班2023起飛 落地回到2022年

跨年期間,航班追蹤網站Flightradar24在推特 上分享了一架航班的信息,平台顯示這架飛機在2023 年起飛,降落時卻回到2022年,引發網友熱議。

2023年1月1日0時29分,該架美聯航航班從南韓首爾起飛,由於時差,飛機抵達目的地美國舊金山 時,落地時間顯示為2022年12月31日下午5時14分。

Flightradar24在推特上發文分享航班信息時直呼「太酷了!」

帖文一發布,就吸引超過60萬網友瀏覽,3000多人點讚。不少人表示,「像是搭乘時光機」,「真的回到『過去』了」,「真的好有趣,可以跨兩次年!」也有網友打趣說「誰說金錢買不到時間?」

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T