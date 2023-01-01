「回到過去」舊金山航班2023起飛 落地回到2022年

舊金山一架航班「時空倒轉」。(取材自推特)

跨年期間，航班追蹤網站Flightradar24在推特 上分享了一架航班的信息，平台顯示這架飛機在2023 年起飛，降落時卻回到2022年，引發網友熱議。

2023年1月1日0時29分，該架美聯航航班從南韓首爾起飛，由於時差，飛機抵達目的地美國舊金山 時，落地時間顯示為2022年12月31日下午5時14分。

Flightradar24在推特上發文分享航班信息時直呼「太酷了！」

帖文一發布，就吸引超過60萬網友瀏覽，3000多人點讚。不少人表示，「像是搭乘時光機」，「真的回到『過去』了」，「真的好有趣，可以跨兩次年！」也有網友打趣說「誰說金錢買不到時間？」