選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主
2022年越南小姐選美大賽決賽近日結束，頒獎人卻引發爭議，和得獎者站在一起，穿著一襲透視感極強的黃色禮服，遭批「喧賓奪主」。
24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）在越南小姐選美大賽奪得亞軍，2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英身穿一件半透明黃色禮服，在燈光下觀眾可清楚看見薄透材質禮服下的好身材，像是透視裝，也讓全場目光都在她身上，意外成為焦點。
頒獎畫面曝光後，網友紛紛留言「穿成這樣連別人都會感到害羞」、「本來以為是假的，如果真的是刻意穿成這樣也太令人反感」、「這個頒獎人根本是喧賓奪主」、「這套衣服不適合參加選美比賽」、「在電視上看起來不太好，下次她要小心點」、「主辦也應該為這起事件負責」。
據媒體報導，主辦單位事後致歉，聲明舞台上的服裝通常是在活動開始前就挑選好的，彩排時他們沒有打開所有燈光，所以才沒有發現這件禮服有任何問題。芳英也回應表示對這套服裝「感到相當羞愧」，並已從這次事件汲取教訓，她解釋禮服內還有穿一件保護性的緊身連衣褲，但因燈光的關係才讓裡頭的連衣褲顯得特別明顯。
Phương Anh (24 tuổi) chia sẻ: "Tôi thấy cũng hơi xui, do ánh sáng chứ bộ trang phục không có vấn đề gì. Tôi có mặc bodysuit bảo hộ bên trong. Chiếc váy làm cho mọi người có cảm giác là xuyên thấu thôi chứ tôi không dám hở gì đâu". pic.twitter.com/B58r8dboly— Nguyễn Văn Sơn Trung (@Ngvasotru82) 2022年12月26日
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