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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

聯合新聞網／即時報導
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

泰國的芭達雅街上滿是聲色場所，因此被稱作「罪惡之城」，日前一名外國遊客便疑似酒後壯膽，直接在街上嫖妓和娼妓「熱情連結」，讓路過的民眾看傻了眼。

據紐約郵報（New York Post）報導，12月25日聖誕節當天凌晨4時左右，一名金髮男子和一名性工作者在路邊嬉鬧打罵，最後兩人還直接現場上演火辣的活塞運動。

即使當時有不少車輛經過，兩人卻絲毫不在乎他人眼光不停調情，女子還當街替男子口交。路過的民眾看到用手機拍下過程，沒想到金髮的外籍遊客不但沒有不好意思，還舉起手對鏡頭打招呼。

一位民眾目擊了整個過程，最後受不了報警處理。他在受訪時表示，男子的口音聽起來像是英國人，兩個人應該都喝得很醉，就算路旁一直有車輛經過，也看到民眾在盯著他們看，兩人還是沒有停下動作。

這名目擊者表示，他看到男子在結束後給女子東西，認為男子應該是在付錢，女子拿完東西便隨即離開。他憤怒地告訴媒體：「這些噁心的外國遊客把我的城市當垃圾對待，我真的受夠了」。

當地警方目前正在追查這名男子的身分，警方表示男子的行為已經觸犯公然猥褻罪，將調閱路旁的監視器查出男子身份，盡速將男子逮捕到案。

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