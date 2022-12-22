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網紅「灑鹽哥」狂蹭阿根廷、嚇壞梅西 FIFA喊查

中央社／倫敦22日綜合外電報導
網紅「灑鹽哥」（前右）在世界盃冠軍戰後突然闖入球場，與奪勝的阿根廷球員梅西等人合照。（取材自Instagram@nusr_et）
網紅「灑鹽哥」（前右）在世界盃冠軍戰後突然闖入球場，與奪勝的阿根廷球員梅西等人合照。（取材自[email protected]_et）

知名網紅「灑鹽哥」在世界盃冠軍戰後突然闖入球場與奪勝的阿根廷球員合照，讓梅西等球員詫異且不悅，國際足總正在調查他是以什麼「不正當的手段」進入球場。

綽號「灑鹽哥」（Salt Bae）的土耳其廚師本名戈克切（Nusret Gokce），阿根廷18日於2022卡達世界盃足球賽冠軍戰擊敗法國後，他被人拍到捧著大力神盃親吻的畫面。

法新社報導，灑鹽哥當時兩度要抓住明星前鋒梅西（Lionel Messi）的手臂，而梅西都試圖躲開，他也被拍到硬要和迪馬利亞（Angel Di Maria）、馬丁尼茲（Lisandro Martinez）合照，甚至還咬著另一名球員的獎牌拍照，「狂蹭熱度」的行為飽受輿論砲轟。

國際足球總會（FIFA）規定，大力神盃只有世界盃冠軍得主、FIFA官員和國家元首等人能拿。

一名發言人告訴英國廣播公司（BBC）：「FIFA檢討過後一直在調查，要確定相關個人12月18日這天是如何在盧塞爾體育場（Lusail Stadium）舉行閉幕儀式後，以不正當的方式進入球場。我們將採取適當的內部行動。」

39歲的灑鹽哥在世界各地開展許多間高檔連鎖餐廳，地點包括美國洛杉磯奢華的比佛利山（Beverly Hills）和英國倫敦高級地段騎士橋（Knightsbridge）等。

灑鹽哥為肉品調味的招牌誇張灑鹽動作，在網路上被做成迷因哏圖（meme）。

本屆世界盃早些時候，灑鹽哥曾在社群媒體上張貼一段他與FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）一起看球的影片。

世界盃 梅西 足球

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