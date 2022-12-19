梅西奪冠 阿根廷電器商兌現「電視免費」承諾：最爽的賠錢

梅西順利帶領阿根廷拿下世界盃冠軍。（Getty Images）

阿根廷電器商在今年10月30日推出促銷活動，宣稱若阿根廷奪世界盃 冠軍，當天購買大電視的消費者可獲全額退費，隨著阿根廷捧冠，買電視的消費者成為最大贏家，該電器商也霸氣稱這是最爽的賠錢。

Noblex今年選在馬拉度納（Diego Maradona）的生日10月30日推出「God Pays（上帝埋單）」的促銷活動，限時24小時，購買65吋、75吋電視的消費者，若阿根廷今年在世界盃奪冠，將獲得全額退費，最終銷售破500台電視，總額1.64億披索，相當於近100萬美元。

隨著阿根廷的挺進，外界目光持續望向Noblex，今天最終冠軍出爐，推特 上哽圖連發，像是幫Noblex心肺復甦的示意圖。Noblex則是透過官方推特回應：「從未如此開心失去100萬美元」，附上錢錢飛走的emoji 。

Noblex在上屆世界盃資格賽就推出過類似促銷，當時賭注是在活動期間購買50吋4K電視的消費者，若阿根廷未晉級會內賽，則提供全額退費，300台電視銷售一空，該公司還打趣寫著：「好消息是，我們電視賣完了，壞消息是，我們已經沒有電視賣了。」當時阿根廷踢到最後一輪、第18輪擊敗厄瓜多，才確定晉級會內賽，已讓Noblex差一點就面臨巨額損失。