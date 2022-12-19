發燒2天不退 他「冰敷神器」放額頭 網嚇壞：寧可高燒

一名男子近日感染新冠肺炎，連續2天高燒不退，他竟然突發奇想把寵物蛇放在自己額頭上降溫，宣稱「養3年終於派上用場」。(影片截圖)

發燒竟然可以用這種方法降溫？一名男子近日感染新冠肺炎 ，連續兩天高燒不退，他竟然突發奇想把寵物蛇放在自己額頭上降溫，宣稱「養三年終於派上用場」，影片曝光讓不少網友直呼傻眼。

綜合媒體報導，中國山東省青島市一名年輕男子近日感染新冠肺炎，發高燒兩天都沒辦法退下來，由於他先前並沒有備妥退燒用品，竟突發奇想把自己養了三年的「牛奶 蛇」放在自己額頭上，透過蛇身體冰冰涼涼的效果幫自己降溫。

從男子自拍的影片可以看到，一條紅黑白相間的巨蛇就這樣被男子放在額頭上，蛇在男子額頭上緩慢地爬動，看起來沒有受到驚嚇，反而相當自在，男子則虛弱又欣慰的說「養了你三年終於派上用場」，還不時伸手撫摸愛寵的身體，直呼非常有效。

男子表示自己飼養的這條牛奶蛇是屬於王蛇的一種，比起眾多時下正夯的蛇種來說，牛奶蛇個性相當溫馴，在許多異寵愛好者眼裡是相當大宗的品種。影片曝光後吸引百萬網友熱議，網友留言表示「這種恐怖的退燒方法我還是第一次見到」、「我寧可高燒我也不要把蛇放頭上」、「蛇馬上也要陽性確診了」、「小心把蛇給燒熟了」、「蛇是變溫動物，最好還是不要這樣玩」。