我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

保障動保權益 紐約州立法「禁寵物店賣狗、貓和兔子」

冬天才是「減肥絕佳時刻」新陳代謝、脂肪都是重點

記者劉小川／台北即時報導
冬天減肥更有效率。(取材自pexels)
冬天減肥更有效率。(取材自pexels)

許多人的減肥觀念，認為夏天運動，汗流浹背就是減肥的正確時機？因為夏天只要動一下下就會出汗，減肥效果必然也加倍。但事實上，家醫科醫生王順源卻表示，冬天才是真正的減肥絕佳時刻。

一、為什麼冬天減肥瘦更快？

冬天氣溫低，身體機制會啟動禦寒模式，主動產生熱能量，設法使身體保持溫暖，體內多餘的脂肪就會動起來，為身體抵禦寒冬做準備，相較於溫暖的季節，在冬天的新陳代謝更快，當然想要減肥就趁冬天。

新陳代謝其實就是減重的關鍵，會直接影響減肥的快慢。如果新陳代謝變好了，即便減肥也不容易造成反彈。特別是對於脂肪含量高的人，冬季減肥才是最好的。

二、冬天有助於脂肪轉化

寒冷的冬天環境，有助於身體儲存過多的能量、白色脂肪組織，轉化成對人體有益的棕色脂肪組織，去刺激脂肪的燃燒進而產生熱能。

三、冬天不易過度運動

減肥要運動這件事情的觀念沒問題，但運動要以「適量」為原則，過度的運動可能會導致運動後帶來的損傷，不利於減肥。

有些人會說，冬天到了食慾就會變好，每天吃都吃不飽的感覺，嘴巴根本停不下來，不知不覺就變胖了，那改如何控制食慾？

1.少量多餐

控制飲食最簡單又直接的方式「少量多餐」，這適用於全季節，但由於天氣冷的時候，身體的熱量供需變大，經常會感到肚子餓也是非常正常的事情，想要控制體重，就要先節制進食量。

2.細嚼慢嚥

由於有些工作礙於時間關係，就會吃飯速度異常的快。吃飯速度太快，食物就容易吃的過量，當然熱量也會超標。所以盡量保持吃飯時間在20至30分鐘，並且「細嚼慢嚥」，也能讓腸道的消化比較完善，更能有飽足感，才能避免過度的飲食量。

3.飽足感強的食物

高纖食物，會有比較強的飽足感，且不容易變胖，像水果、堅果等，都屬於膳食纖維比較豐富的食物，優酪乳、牛奶等高蛋白食物，蛋白分子大，也可以增加飽足感，吃多了也不怕胖。

減重 牛奶

上一則

韓媒：三星擬定行動新策略2個重心 挑戰蘋果地位

下一則

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

延伸閱讀

杜海濤積極甩肉「變一個人」 老婆曾吐槽：瘦了只剩醜

杜海濤積極甩肉「變一個人」 老婆曾吐槽：瘦了只剩醜
流行／7款即食燕麥 營養專家不推

流行／7款即食燕麥 營養專家不推
牙綁瘦身線 南非女剷肉14.3公斤

牙綁瘦身線 南非女剷肉14.3公斤
過重、飲酒增脂肪肝風險 積極控制避免肝硬化、肝癌

過重、飲酒增脂肪肝風險 積極控制避免肝硬化、肝癌

熱門新聞

烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
許多用戶會在TikTok上使用「透明濾鏡」拍攝作品，畫面中，這些創作者宛若真的「隱身」了。（取材自TikTok）

脫衣裸身…各國美女網紅用抖音套「透明濾鏡」恐遭破解

2022-12-15 16:03

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜