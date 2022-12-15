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陽過才知道？中網友用「衛生棉」貼額頭 完美取代退熱貼

聯合新聞網／ 即時報導
網友用冷凍衛生棉取代退熱貼，沒想到十分見效。（取材自微博帳號頭條新聞）
網友用冷凍衛生棉取代退熱貼，沒想到十分見效。（取材自微博帳號頭條新聞）

中國疫情持續蔓延，在停止全面清零的政策後，「陽性」已逐步成為常態，確診過的民眾不再被避而遠之，也有許多民眾和網紅在微博抖音等平台分享自己確診的經歷。今天一位網友分享，自己為了讓確診高燒不止的丈夫降溫，將冷凍過的「衛生棉」貼在丈夫額頭，沒想到這個退燒小妙招竟然十分有效，引起不少網友熱議。

一位內蒙古網友幫自己丈夫降溫的影片上了微博熱搜榜，只見影片中，男子頭上貼著一大片「衛生棉」，虛弱的躺在床上，但使用沒多久，臥病在床的男子便露出微笑，原來是這塊衛生棉讓他的體溫降了下來，不再飽受發燒的痛苦。這位網友表示，自己的丈夫確診後高燒不止，家裡的退熱貼用完了、外面也買不到，於是靈機一動，將還沒使用過的「衛生棉」打濕後放進冰箱冷凍，再將凍好的衛生棉放在丈夫的額頭，沒想到立竿見影，不久後丈夫的體溫就降了下來。

這個奇葩的退燒小妙招引起了一陣討論，不少女性網友調侃的表示「衛生棉：沒想到你們男人也有用我的時候」、「不要讓我們女生的衛生棉都漲價好不好」、「請不要哄搶衛生棉，它是女性必備不是你的救命良方」。

影片也意外釣出不少使用過同樣方法的過來人，「大家都是苦中作樂啊，怎麽管用怎麽來吧，有效果就行」、「辦法總比困難多」、「衛生棉確實是個好東西，我以前軍訓還用它做鞋墊呢（說真的，比傳統鞋墊軟還吸水，效果真的棒）」、「我就凍了兩片，然後忘了。剛剛我老公開冰箱，一臉不可置信問我為啥有兩片衛生棉，我說那是我做的退燒貼」、「現在尿布和衛生棉都用過了」。

微博 疫情 抖音

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