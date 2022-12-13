我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

世說新聞╱微信分享這件事 在美台妹屢遭中共網警威脅

滿足陌生人怪癖 他賣「打嗝、貼身小物」賺進2.2萬英鎊

聯合新聞網／ 即時報導
25歲柯蒂斯辭職開始賣貼身物品的事業，透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，滿足有戀物癖買家的需求。示意圖，非當事者。（ingimage）
25歲柯蒂斯辭職開始賣貼身物品的事業，透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，滿足有戀物癖買家的需求。示意圖，非當事者。（ingimage）

25歲男子柯蒂斯因為無法負荷在零售業的高壓，選擇辭職開始賣貼身物品的事業，每月透過賣他的打嗝跟穿過的襪子，賺進2萬2000英鎊（約2.7萬美元），也滿足有戀物癖買家的需求。

根據英國「Metro」報導，柯蒂斯表示自己過去在超市每月收入是1300英鎊，入不敷出的狀況下，決定改行在線上賣別人想要的奇怪物品。而自從他開始賣戀物癖買家想要的商品時，他收入開始變好，家人也相當支持他的決定。

柯蒂斯提到，通常買家願望清單很五花八門，例如有人會要求我要喝下一瓶可樂後，將飽嗝打進瓶子裡，然後寄給他。也有人提出要買他的洗澡水、穿過的內衣或是舊的運動鞋。

柯蒂斯在2018年第一次嘗試賣這些戀物癖想要的商品，直到2019年11月辭掉超市工作後，他才認真把販賣戀物癖需要的商品當作事業在經營。他也經營社群媒體，積極發文分享，現在更有自己的手工藝工作室。

柯蒂斯說，過去他負債累累，現在因為這項工作自己有穩定收入，也能繳清信用卡帳單，更不用像以前工作被綁死，心理狀態得以非常穩定。

社群媒體 信用卡 零售業

上一則

世足賽／阿根廷闖決賽靠它？ 攜1100磅「祕密武器」喝了再上

下一則

聖誕節詐騙蠢蠢欲動 謹慎做5動作…錢錢不會無故消失了

延伸閱讀

台立委補選 藍嗆吳怡農拿壯闊台灣錢競選、國家機器輔選

台立委補選 藍嗆吳怡農拿壯闊台灣錢競選、國家機器輔選
六角恐龍「超奇異叫聲」 6秒音檔網瘋傳：美好的一天

六角恐龍「超奇異叫聲」 6秒音檔網瘋傳：美好的一天
東京Metro地鐵明春起漲價 28年來首見

東京Metro地鐵明春起漲價 28年來首見
一處露餡？iPhone 15 Pro被揭可能採觸覺按鈕設計

一處露餡？iPhone 15 Pro被揭可能採觸覺按鈕設計

熱門新聞

日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽