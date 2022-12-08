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美吞劍大師刺穿肺部險丟命 發豪語：不吞劍將改吞這個

聯合新聞網／即時報導
尼爾森在表演吞劍過程中不慎受傷，差點連命都賠上。（取材自臉書）
尼爾森在表演吞劍過程中不慎受傷，差點連命都賠上。（取材自臉書）

美國知名「吞劍大師」尼爾森有25年表演經驗，每當秀出神奇的吞劍表演都讓在場觀眾嘖嘖稱奇。不料日前他在表演時意外失手，導致5把劍刺入肺部，讓他差點連命都賠上。

據CBS8新聞報導，尼爾森（Scott Nelson）於10月31日時受邀到華盛頓六旗樂團表演，當時他往口中插入5把劍，本來他應該緊握5把劍，但是過程中不慎鬆手導致5把劍插入體內。雖然劍鋒不利，這起意外仍導致尼爾森內臟受傷，差點喪命。

報導指出，這5把劍不只刺傷尼爾森的肺部，連他的腹腔、肝臟都被刺穿。尼爾森也在臉書上分享自己手術後的照片，可以看到他的身體側邊有明顯的開刀痕跡與瘀青。

急救過程中，醫師一度認為尼爾森可能「不行了」，所幸目前他已經逐漸恢復中。雖然目前他仍需住院治療，也不能吃固態食物，但他還是正面看待這次意外。幽默地說自己靠著這次意外成功減肥50磅（約22.7公斤）。

不過由於傷勢嚴重，尼爾森表示未來短時間內他可能無法表演，因此友人也為他設立GoFundMe募資網站，希望陪他渡過難關。

尼爾森說，為了避免讓媽媽當心，未來他將避免表演吞劍，不過他期待康復之後重回舞台，會繼續為觀眾表演吞燈泡等特技。他也在發文中樂觀向粉絲喊話：「等我回來！我依然是最危險的男人！」

手術 臉書 GoFundMe

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