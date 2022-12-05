我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

餓壞巨熊見民宅有馴鹿 咬一口沒味道 發現真相氣到暴打

聯合新聞網／即時報導
一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤。 (取材自臉書)
一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤。 (取材自臉書)

看得到吃不到好生氣？一隻餓壞的棕熊到民宅裡面找吃的，看到馴鹿出現在眼前興奮的跑過去想要飽餐一頓，結果沒想到等身大的馴鹿只是聖誕節裝飾氣球，撲空的棕熊氣炸直接把氣球推倒咬爛洩憤，屋主看到都嚇傻了。

綜合媒體報導，內華達州一名男子萊斯特(David Lester)日前在自家庭院裝飾不少可愛的馴鹿氣球，準備迎接即將來臨的聖誕節，整個屋外布置的美輪美奐。結果萊斯特隔天起床後大傻眼，看到院子裡面的裝飾幾乎都被弄壞，馴鹿氣球還被扯爛，嚇得他趕緊調閱門口監視器看看發生什麼事情。

萊斯特一打開監視器後，立刻看到來破壞這些聖誕裝飾的元兇竟是一隻巨大棕熊，棕熊疑似是因為飢餓跑到萊斯特家想要找食物吃，牠看見萊斯特家有等身大的馴鹿，以為可以飽餐一頓便衝上前去，抬起熊掌瘋狂攻擊，但過沒多久棕熊便發現不對勁，因為氣球的味道跟馴鹿的味道不一樣，棕熊最後只好悻悻然離去。

棕熊攻擊氣球馴鹿的影片被萊斯特PO在個人臉書上，不少網友留言表示「對不起這隻熊讓我笑了」、「棕熊看起來也太歇斯底里」、「以為眼前的是美食結果靠近後發現不是，當然會生氣」、「馴鹿氣球被破壞的好徹底，那隻棕熊到底是有多生氣」。

聖誕節 內華達州 美食

上一則

效法澳加 紐西蘭擬推新法要谷歌、臉書為新聞付費

下一則

12月5日星座運勢 雙子上司賞識 射手偏財運佳

延伸閱讀

暴打亞裔童 男出庭演電視劇 送精神鑑定

暴打亞裔童 男出庭演電視劇 送精神鑑定
棕熊扶正路倒三角錐 網讚爆：比人有公德心

棕熊扶正路倒三角錐 網讚爆：比人有公德心
上學途中 亞裔童遭陌生男持拐杖暴打

上學途中 亞裔童遭陌生男持拐杖暴打
理查三世的下場

理查三世的下場

熱門新聞

外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。（取材自Instagram）

世足賽／上半身只遮奶 前克國小姐場邊再亮大尺度看球

2022-12-02 01:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)

工作只要看報 他年薪12萬嫌「太無聊」 怒告公司

2022-12-03 03:18
狗狗被三隻牛瘋狂地用舌頭舔拭，面露驚慌的表情。（取材自推特）

影／被3隻乳牛當孩子「狂舔」黑白狗一臉懵：你們認錯了…

2022-12-02 00:54

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」