驚悚畫面…蛇鰻被蒼鷺吞下肚 硬爆鑽破胃壁和喉嚨突圍

一隻蛇鰻被蒼鷺吞下後，硬是從牠胃裡死裡逃生，並從喉嚨穿出。（取材自YouTube）

即使是底層生物也有強烈求生欲，一名野生動物攝影 師拍到相當獵奇的一幕，一隻蛇鰻被蒼鷺吞下後，竟然「絕境大反擊」，硬是從牠胃裡死裡逃生，並從喉嚨穿出，讓人大開眼界。

美國攝影師戴維斯（Sam Davis）兩年前到一處動植物保護區拍攝蒼鷹和狐狸，當他把鏡頭對準天空的蒼鷹，在附近看到一隻蒼鷺正在飛翔。奇怪的是，牠的脖子下面掛著細細一條像蛇的東西，仔細一看是一條蛇鰻。

當時戴維斯以為是蛇鰻咬住蒼鷺的脖子被帶到空中，於是他馬上開著車緊追，但愈看愈奇怪，蛇鰻一直掛在蒼鷺頸部，但他不認為蒼鷺是被咬住或纏住，蒼鷺飛翔一段時間後降落在水面休息，看起來很自在，但見人靠近就會機警逃走，戴維斯只得多拍幾張照片再回家細細觀賞。

經過放大查看後讓他相當吃驚，那隻蛇鰻所處的位置竟然是蒼鷺的脖子內，也就是從蒼鷺的喉嚨破洞鑽出。他推敲應該是蒼鷺捕食蛇鰻時直接活吞，蛇鰻進到胃裡沒有馬上死亡，靠著滿滿求生欲鑽迫蒼鷺的胃和頸部皮膚想逃生，才會形成懸吊在蒼鷺脖子外面的奇景。

戴維斯回想當時情況，蒼鷺帶著蛇鰻飛翔時，空中有兩隻蒼鷹一直跟隨，地上也有一隻狐狸虎視眈眈，看來牠們已經察覺蒼鷺受傷了，都在等蒼鷺和蛇鰻耗盡體力，就能坐享大餐。

蛇鰻外表看起來很像蛇，最大可長到120公分，擁有滿嘴利牙和鋒利的尾巴，能用尾巴在海底建造洞穴和防禦敵人，有時被獵食者吞下肚，蛇鰻會利用尾巴穿破對方的胃部，讓自己得以逃生。