我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

驚悚畫面…蛇鰻被蒼鷺吞下肚 硬爆鑽破胃壁和喉嚨突圍

聯合新聞網／即時報導
一隻蛇鰻被蒼鷺吞下後，硬是從牠胃裡死裡逃生，並從喉嚨穿出。（取材自YouTube）
一隻蛇鰻被蒼鷺吞下後，硬是從牠胃裡死裡逃生，並從喉嚨穿出。（取材自YouTube）

即使是底層生物也有強烈求生欲，一名野生動物攝影師拍到相當獵奇的一幕，一隻蛇鰻被蒼鷺吞下後，竟然「絕境大反擊」，硬是從牠胃裡死裡逃生，並從喉嚨穿出，讓人大開眼界。

美國攝影師戴維斯（Sam Davis）兩年前到一處動植物保護區拍攝蒼鷹和狐狸，當他把鏡頭對準天空的蒼鷹，在附近看到一隻蒼鷺正在飛翔。奇怪的是，牠的脖子下面掛著細細一條像蛇的東西，仔細一看是一條蛇鰻。

當時戴維斯以為是蛇鰻咬住蒼鷺的脖子被帶到空中，於是他馬上開著車緊追，但愈看愈奇怪，蛇鰻一直掛在蒼鷺頸部，但他不認為蒼鷺是被咬住或纏住，蒼鷺飛翔一段時間後降落在水面休息，看起來很自在，但見人靠近就會機警逃走，戴維斯只得多拍幾張照片再回家細細觀賞。

經過放大查看後讓他相當吃驚，那隻蛇鰻所處的位置竟然是蒼鷺的脖子內，也就是從蒼鷺的喉嚨破洞鑽出。他推敲應該是蒼鷺捕食蛇鰻時直接活吞，蛇鰻進到胃裡沒有馬上死亡，靠著滿滿求生欲鑽迫蒼鷺的胃和頸部皮膚想逃生，才會形成懸吊在蒼鷺脖子外面的奇景。

戴維斯回想當時情況，蒼鷺帶著蛇鰻飛翔時，空中有兩隻蒼鷹一直跟隨，地上也有一隻狐狸虎視眈眈，看來牠們已經察覺蒼鷺受傷了，都在等蒼鷺和蛇鰻耗盡體力，就能坐享大餐。

蛇鰻外表看起來很像蛇，最大可長到120公分，擁有滿嘴利牙和鋒利的尾巴，能用尾巴在海底建造洞穴和防禦敵人，有時被獵食者吞下肚，蛇鰻會利用尾巴穿破對方的胃部，讓自己得以逃生。

令人意外的是，蒼鷺雖然內臟和脖子被穿孔，卻仍能在天空飛翔，時而落在淺灘休息，直到戴維斯離開前牠都安然無恙。然而蒼鷺最後死亡的可能性還是很大，被蛇鰻在胃部鑽出洞，在沒有人為醫療的情況下，很可能死於傷口細菌感染，而離開水太久的蛇鰻也是凶多吉少。

蒼鷺脖子下面掛著一條蛇鰻。（取材自YouTube）
蒼鷺脖子下面掛著一條蛇鰻。（取材自YouTube）

攝影

上一則

小五生支解鯛魚自做生日餐 超強刀法網友讚：職人水準

延伸閱讀

NBA／戴維斯狂轟生涯次高55分 湖人近10戰強奪8勝

NBA／戴維斯狂轟生涯次高55分 湖人近10戰強奪8勝
NBA／詹姆斯1夜創3大紀錄：三巨頭打過最好比賽

NBA／詹姆斯1夜創3大紀錄：三巨頭打過最好比賽
世足賽／擋下加拿大隊史第1球 比利時門將「做功課」收成效

世足賽／擋下加拿大隊史第1球 比利時門將「做功課」收成效
維州費郡警力缺 民眾出行須注意安全

維州費郡警力缺 民眾出行須注意安全

熱門新聞

外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。（取材自Instagram）

世足賽／上半身只遮奶 前克國小姐場邊再亮大尺度看球

2022-12-02 01:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
愛爾蘭鐵路公司財務經理米爾斯不滿工作內容太輕鬆，向公司提告，引起網友熱議。(示意圖，ingimage)

工作只要看報 他年薪12萬嫌「太無聊」 怒告公司

2022-12-03 03:18
狗狗被三隻牛瘋狂地用舌頭舔拭，面露驚慌的表情。（取材自推特）

影／被3隻乳牛當孩子「狂舔」黑白狗一臉懵：你們認錯了…

2022-12-02 00:54

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」