汪小菲上榜？婚後最易外遇4星座 巨蟹得不到回應找別人

婚內外遇最可能發生在4星座身上。(取材自pexels)

感情對於幸福的角度來說，走入婚姻的殿堂是最終目標。許多人在婚姻之中都會出現不同的態度跟處理方式，「婚姻」對於每一個人的考驗，是在生活中的摩擦、共容，都是需要經得起考驗的。

有的人覺得婚外情並非是件好事，但如果遇到對自己不好的人，也容易會有婚外情的可能性。在婚姻生活中，跟另一半鬧得不愉快，但也不願意跟他離婚，就會產生婚外情的可能性，而有哪些星座，在情感中最容易發生外遇？

雙子座

雙子座時常會給人一種花心的感受，這樣花心的人，對於不愛的人在身邊的，每一刻都會感到厭煩跟噁心，所以出現第三者的可能性也會大幅增加。當雙子在感情中，感受到自己被背叛後，會評估對方不值得自己拿出真心來愛對方，還會問自己做錯了什麼事情？

天蠍座

天蠍座在婚姻中、感情中不夠主動，雖然有時候也不夠熱情讓人感到冷淡，但天蠍的愛是不容易變動的。在感情中的天蠍座，容易把自己當作一個baby， 需要別人細心地去呵護，若是在婚姻生活中，沒有辦法和對方達到共識跟默契，就會容易出錯。但其實天蠍座的心裡是希望彼此都擁有足夠的暖心跟體貼。

雖然天蠍也可能因為某些原因找理由去發生婚外情，但天蠍卻希望兩個人能互相理解跟包容，不過天蠍座對於婚外情其實有著強烈的興趣，擁有著刺激、冒險感，對天蠍座來說是生活中舒壓解憂的方式，但對許多人來說，並不是誰都能接受的。

巨蟹座

巨蟹座一但進入愛情，就會不停的付出，卻不懂得索討。尤其當巨蟹座發現對方並沒有對等付出，讓自己得到應有的回應時，巨蟹座就會開始停止自己，讓自己處於淡化狀態，且巨蟹會讓自己想辦法的快樂起來。這樣的情況下，巨蟹座就容易發生婚外情，而最近新聞話題熱度上的汪小菲 ，就是巨蟹座。而這即使是背叛者或被發現這段外遇感情，巨蟹座也不會直接選擇離開，而是會選擇另一個更好的另一半來尋找自己想要的情感。

射手座

射手座是一個不愛被束縛的星座，熱愛自由，同時又喜歡被關注，許多人都會誤解射手座，以為討厭被關注的感受，其實射手們爽在心裡。愛自由、享生活的那種態度，卻又不想要失去家人跟朋友，在這之間的來回判斷，這段婚姻中的射手座，會不知不覺的把重心放在自己的身上，擺出一副自由之身的樣子。