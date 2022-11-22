滅絕140年稀有鳥現身 科學家拍到超清楚森林漫步

一隻已經滅絕140年的稀有鳥類「黑枕雉鴿」日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞現身，拍到牠穿梭在林間的攝影師差點沒激動的跳起來。（取材自Re:Wild官網）

找到稀有物種就像找到獨角獸一樣興奮。最近一段影片在網路上流傳，一隻已經滅絕140年的稀有鳥類日前被動物學家發現在巴布亞紐幾內亞 現身，拍到牠穿梭在林間的攝影 師差點沒激動的跳起來，這對當地生態保護團隊來說是一大振奮消息。

綜合媒體報導，動物保護非營利組織「回到野外(Re:wild)」日前在巴布亞紐幾內亞地區找到了滅絕140年以上的稀有鳥類「黑枕雉鴿(black-naped pheasant pigeon)」的蹤影。巴布亞紐幾內亞自然環境保存相當良好，是全球動植物物種最為豐富的地區，研究團隊在佛爾格森島(Fergusson)上的攝影機目擊到黑枕雉鴿出沒，悠閒的在樹林內漫步，畫面相當清楚。

巴紐當地動保人員與跨國科學家組成的保育小組在佛爾格森島上苦守一個多月，終於在樹林裡面拍攝到清晰的黑枕雉鴿身影。康奈爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)的博士研究員布爾斯馬(Jordan Boersma)表示，之前他們在島上架設了12台攝影機，也在當地人聲稱見過黑枕雉鴿的地方放了八個鏡頭都一無所獲，正當他們即將要離去的倒數兩天，總算拍到了黑枕雉鴿活生生的身影，這使團隊大為振奮。

由於黑枕雉鴿已經滅絕超過140年，目前人類對牠的研究跟了解依然很少。美國鳥類保護協會專家暨考察隊聯合負責人米特邁爾(John C. Mittermeier)指出，看到黑枕雉鴿的第一張照片真的非常感動，「就像是真的找到了一隻獨角獸」。巴紐環保人士凱特 洛亞(Serena Ketaloya)說，很多人在看到照片前，都沒有見過或是聽說過黑枕雉鴿，實際看到了真的感動到哭出來，期待未來能與相關組織合作努力保護這種超稀有物種。