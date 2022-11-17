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世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

她獨自登山遇到美洲獅 眼神對決10秒驚魂片曝光

聯合新聞網／ 即時報導
一名女子獨自登山竟然狹路相逢一隻美洲獅，還和牠四眼對望。(取材自Instagram)
一名女子獨自登山竟然狹路相逢一隻美洲獅，還和牠四眼對望。(取材自Instagram)

一個人去爬山容易遇到危險野生動物，千萬要當心！一名女子獨自登山竟然狹路相逢一隻美洲獅，還和牠四眼對望，嚇得她以為就要沒命了。

一名女子布雷（Tara Bray）日前獨自一人在智利的百內國家公園 （Torres del Paine National Park）進行她當地最後的旅程，當天早上天氣很好，布雷卻在步道正前方遭遇一個龐然大物--一隻成年美洲獅！布雷頓時嚇出一身冷汗，心裡第一個想法就是：「我即將要變成牠的早餐了」。

當時布雷心中害怕極了，拚命暗自祈禱美洲獅不要再靠近了，幸好這隻大貓似乎對人類不敢興趣，只是轉頭瞥了一眼，隨即繼續牠的路程，持續朝下坡路段走去。

布雷將這短短10秒的驚魂時刻記錄下來上傳Instagram，她擁有許多戶外登山經驗，但這是第一次遇見美洲獅，而且還是這麼近距離，她表示：「我很常登山但從沒遇過這麼大又近的動物！」，雖然經驗難得但太過驚悚，不想再來一次了。

成年雄性美洲獅最大可以長到身長240公分，百內國家公園是世界上美洲獅密度最高的地方，然而這種生物卻相當難得一見，因為牠們總會自行避開人類。

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