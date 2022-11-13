洗完頭到底要吹乾？自然乾？對頭皮最好方式大公開

洗完頭髮該怎麼辦呢？（取材自pexels）

對於頭皮較容易出油的人來說，洗完頭髮沒多久就又出油。因此會選擇控油的洗髮精，同時洗頭的頻率也增加，容易出油的人，為了要出入一些不同場合，一天洗個好幾次都不算誇張。

許多人擔心長時間吹頭髮，會造成髮質的損傷。特別是打開加熱的時候，吹完頭髮已經全身冒汗，這樣溫度高的時候，不僅傷害毛囊又影響髮質。但實際上，大多數的吹風機，都已經有溫度調節的功能選擇，可以選擇冷風。

但如果是短髮的男性，只要選擇將頭皮吹乾即可。針對女性頭髮比較長，要等到自然風乾，可能要等上一個小時，其實比較不建議。尤其在秋冬季節，容易著涼，頭皮被濕氣裹著也會讓頭皮的毛囊造成影響，寒冷刺激而造成血管收縮，會有偏頭痛的風險；不僅如此，自然風乾的頭髮，會看起來扁塌、容易打結。

短頭髮的吹髮重點為吹乾頭皮。（取材自pexels）

在使用吹風機時，該注意什麼？

一、與頭部保持一定距離

吹風機要跟頭髮保持距離。（取材自pexels）

洗完頭想要使用吹風機，也要使用對的方式。特別是頭部與吹風機要保持好距離。有的人會開著熱風，溫度高又貼著頭皮吹，不僅讓頭髮頭皮同時感覺到過熱的燙傷感，還會造成髮質的受損。

保持一定的距離，不要把吹風機的風口持續對準一個部位吹，才不會傷害頭皮、毛囊、毛髮。若到了夏天，可以用冷熱交錯的方式來調整溫度，才不會夏天吹完頭髮，熱濕了一身。

二、不斷撥動頭髮

吹頭髮時要不斷撥動頭髮。（取材自pexels）

為了讓頭髮與頭皮上的水分快速蒸發，正確的使用吹風機，手一邊撥動自己的頭髮，讓其活動後，可以大面積接觸到吹風機吹出來的風，有效地快速將水分蒸散掉，也能同時檢查頭皮是否乾燥。

綜合以上得知，洗完頭髮，自然乾與吹乾哪個比較好，取決於頭髮的長短與吹風機的溫度控制有關。如果頭髮比較長的人，就不建議自然乾，最好即時讓頭髮上的水分散去。