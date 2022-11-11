動物園每天0收入 賣百隻動物求「斗內」 無尾熊送你養

一間動物園因為窮到「每天0收入」不得不從10月底開始封園，但園內還有許多動物必須照顧，因此園方只能無奈「賣出百隻動物」求斗內，吸引超過萬人關注。（取材自YouTube）

經營一座動物園 並非易事。近日一則新聞在網路上引發熱議，一間動物園因為窮到「每天0收入」不得不從10月底開始封園，但園內還有許多動物必須照顧，因此園方只能無奈「賣出百隻動物」求斗內，吸引超過萬人關注。

綜合媒體報導，南京市紅山森林動物園因為疫情 因素，近幾年來虧損不堪，到了今年甚至出現「每天都是0收入」的窘境，不得已在10月29日自主宣布歇業封園。儘管紅山森林動物園因為沒有遊客來、沒有收入因此倒閉，但園內依然有許多嗷嗷待哺的動物需要照顧，也因此園方在官方社群網站 上發出公告「賣出園內的動物」，希望能有好心人可以幫忙撫養園內的動物們。

紅山森林動物園園方在官方微博發布不少影片，可以看到園區內的明星動物無尾熊、狼、猴子等動物的生活直播，動物園的飼育員還擔任起解說員，負責在直播中向大眾講解動物的習性等，吸引不少網友觀看。園方表示，因為疫情因素他們在2020年就已經虧損了2000多萬人民幣，最艱困的時候動物園存款只剩50多萬人民幣的備用款，為了保證園區動物都有飯吃，員工的薪水還被扣到只剩一半。

紅山森林動物園園長沈志軍指出，過去因為疫情因素動物園被迫關閉51天，每天收入都是0，「有人說疫情過後會有一波報復性旅遊，可是等了3個多月都沒遊客」。因為實在是撐不下去了，紅山森林動物園才發想出用社群網站開直撥「求斗內」+「賣動物」的方式，希望有善心民眾可以購買園內的動物，透過線上認養捐款的方式讓這些動物可以不用離開園區安度剩下的時光。

目前紅山森林動物園開斗內之後，吸引不少網紅及動保人士轉發，已經有超過18萬人協助認養動物，並斗內了約263萬人民幣，目前已有150幾隻動物被認養，包含無尾熊、東北虎、小熊貓、美洲獅、長頸鹿及黑熊等等明星動物，紅山森林動物園依然還在持續認養的斗內計畫，希望園內的動物們都可以挺過這波倒閉危機。