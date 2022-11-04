指猴伸8公分長手指挖鼻孔直通喉嚨 科學真相：享用美食

指猴是世界上第11種會挖鼻孔的靈長類動物。（取材自維基百科）

擠身第11種會挖鼻孔的靈長類動物！有著渾圓大眼與一雙大耳朵的「指猴」是一種瀕危靈長類動物，日前被觀察到會將長達8公分的手指伸進鼻孔「直通喉嚨」，研究團隊推斷這種行為代表著鼻涕對指猴而言是「美味食物」。

綜合外媒報導，研究團隊在雜誌「動物學」上發布一份觀察報告，介紹生活在馬達加斯加一帶的指猴以「超長手指」著名，最近則被發現到出現「挖鼻孔」的行為出現，手指進入鼻孔後會直接進到喉嚨，研判指猴是將手上搜集到的鼻黏液或是鼻涕吃掉。這項發現也讓指猴正式成為世界上第11種會挖鼻孔的靈長類動物，其他還包含人類、獼猴與黑猩猩等。

由於指猴為夜行性動物，加上特殊的外觀特徵，讓指猴被馬達加斯加當地信仰視為是「不祥的動物」。儘管如此，研究團隊在報告中表示，挖鼻孔的行為其實代表著動物擁有相當進步的操縱能力，甚至有些還懂得利用工具生活，可以視為是「聰明」的表現。