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動物也過萬聖節 南瓜大餐藏有不同彩蛋

記者徐白櫻／高雄即時報導
二趾樹懶享用萬聖節大餐的萌樣。（圖：高市觀光局提供）
二趾樹懶享用萬聖節大餐的萌樣。（圖：高市觀光局提供）

萬聖節到來，許多小朋友變裝要糖吃，高雄壽山動物園的動物家族無法外出，不過近日園方準備萬聖節南瓜餐，南瓜盅內放入生肉、玉米、樹葉等不同類型的組合食物，非洲獅「大姐」、大象「阿里」、孟加拉虎「小紅」等動物豪氣享用應景餐點，園區洋溢節慶氣氛。

孟加拉虎「小紅」豪氣啃食南瓜。（圖：高市觀光局提供）
孟加拉虎「小紅」豪氣啃食南瓜。（圖：高市觀光局提供）

壽山動物園改建工程進入尾聲，力拼12月跟久違的市民朋友見面。不過休園期間動物家族陸續歡度端午節、中秋節，各式特製的應景食物也應景登場，為即將到來的西洋萬聖節，動物家族的南瓜派對十分特別。

非洲象「阿里」的南瓜大小剛好可以讓牠用長鼻吸取。（圖：高市觀光局提供）
非洲象「阿里」的南瓜大小剛好可以讓牠用長鼻吸取。（圖：高市觀光局提供）

園方指出，今年6月起跟連鎖大賣場家樂福合作推出動物版「續食計畫」，為迎接萬聖節，家樂福鼎山店特別在10月下旬準備南瓜當食材，保育員幫動物客製化餐點。

非洲獅「大姐」的南瓜盅放入手掌血水冰。（圖：高市觀光局提供）
非洲獅「大姐」的南瓜盅放入手掌血水冰。（圖：高市觀光局提供）

保育員挖空南瓜，裡面放入小牛肉給孟加拉虎「小紅」享用，另替非洲獅「大姐」準備手掌血水冰。此外，為沼林袋鼠準備構樹葉南瓜盅，在長鼻浣熊的南瓜盅內則放入牠最愛吃的玉米，非洲象「阿里」及單峰駱駝「強強」各有特製的南瓜餐，吃相迥然不同。

長鼻浣熊的南瓜盅放入牠喜歡吃的玉米。（圖：高市觀光局提供）
長鼻浣熊的南瓜盅放入牠喜歡吃的玉米。（圖：高市觀光局提供）

園方說，除準備萬聖節應景餐點外，為增加動物行為豐富性，保育員挖空大南瓜挖洞讓狐獴進入體驗，狐獴家族簇擁圍繞在大南瓜周邊，鑽進鑽出，模樣相當萌，非洲象、黑肚綿羊、伊蘭羚和迷你驢把南瓜當玩具。

白鼻心與造型南瓜玩耍。（圖：高市觀光局提供）
白鼻心與造型南瓜玩耍。（圖：高市觀光局提供）

萬聖節 動物園 端午節

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