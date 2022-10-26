掏耳棒挖出「蘋果貼紙」他傻眼：好幾年沒吃這牌了

男子挖耳朵時發現異物，拿出一看竟是一張蘋果貼紙。（截圖自TikTok）

一名男子日前在網路上面買了「酷東西」，可以用來清耳屎，還設有小型鏡頭可以一探究竟。男子抱著好奇的心情想看看耳朵裡究竟有什麼，沒想到結果讓他大吃一驚。

據LAD BIBLE報導，男子艾利斯（Ellis）日前在TikTok 上分享自己新買的掏耳棒和使用過程。這支掏耳棒前端附有小燈和鏡頭，所以除了可以清理耳屎，好奇的人還能一窺耳道的真面目。艾利斯就是抱著這樣的心情，想看看耳朵裡面長怎樣，沒想到除了耳屎之外，他發現耳朵內有一個白色物品。

男子費了九牛二五之力才終於把這異物取出來，不過一看卻讓他超級驚訝。那是一張蘋果 上會貼的品牌貼紙，雖然沾滿了耳朵內的分泌物，但貼紙的顏色還是非常清楚，就連品牌名字都清晰可見。

艾利斯在影片最後說，自己已經好幾年沒吃過該牌的蘋果了，所以那張貼紙應該已經在他耳朵裡好幾年。這段超級獵奇的掏耳過程引來不少網友留言，有網友就說：「找到古董了！」還有網友說：「它到底怎麼進到耳朵裡的？而且還待了那麼久？」還有網友搞笑地問：「快跟我們說……你聽力有變好嗎？」

也有網友留言分享自身經歷，有的曾經挖出三個耳環，還有一名采耳師說她曾經在顧客耳朵挖到「大富翁」的零件，但是那名顧客說自己已經10幾年沒玩大富翁了。