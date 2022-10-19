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真「姐弟戀」男友與親弟同名同姓 生日又同一天

聯合新聞網／ 即時報導
黃姓女子的男友和自己弟弟同名同姓，她表示喊男友像在叫弟弟，一開始時還蠻尷尬的。(示意圖／ingimage)
黃姓女子的男友和自己弟弟同名同姓，她表示喊男友像在叫弟弟，一開始時還蠻尷尬的。(示意圖／ingimage)

緣份真的是很奇妙！中國廣東一位黃姓女子，曬出自己男友和弟弟的身分證照片，兩人不僅同名同姓，還同一天生日。黃女表示，剛開始喊男友名字時會覺得「出戲」，因自己較男友年長，現在覺得像是擁有兩個弟弟。故事曝光，網友笑「真姐弟戀了」。

根據《今日頭條》報導，廣東省一名黃姓女子在網上分享了一組身分證照片，其中一張是她弟弟「黃旭」的，另一張是她男友「黃旭」，身分證上的兩人同名同姓，而且連出生日期都一樣是「9月22日」。

據報導，黃女表示和男友交往一年了，初識時發現男友和弟弟同名同姓，驚訝「天底下居然有這麼巧合的事情」，喊男友名字時就像在叫自己弟弟，雖然覺得相遇是緣份，但真的會有「出戲」感，還好目前已熬過了尷尬期，不會像喊弟弟般的直呼全名叫男友，而且也給了男友專屬的愛稱，因為自己比男友年長，現在的感覺就像是擁有兩個弟弟。

故事曝光，網友笑稱「弟弟不行啊」、「這確實有點出戲」、「以後結婚請貼上會不會被誤會啊」、「岳男開罵的時候，不知是罵兒子還是罵姐夫」、「要是分了，一叫她弟，就想起…」，但仍有許多人覺得這緣份難得，「這叫不是一家人，不進一家門」、「注定是一家人」、「真『姐弟戀』了」。

中國一名黃姓女子的男友和自己弟弟同名同姓，她表示喊男友像在叫弟弟，一開始時還蠻尷...
中國一名黃姓女子的男友和自己弟弟同名同姓，她表示喊男友像在叫弟弟，一開始時還蠻尷尬的。(取材自微博)

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