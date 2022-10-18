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不是「猛毒」？罕見「藍眼針狀牙怪魚」全球僅3地現蹤

聯合新聞網／即時報導
卡氏尖頷烏鯊（左）神似電影反派角色猛毒。（圖：水試所提供、索尼提供）
卡氏尖頷烏鯊（左）神似電影反派角色猛毒。（圖：水試所提供、索尼提供）

最近在推特上流傳一張照片，一隻渾身漆黑、擁有藍眼利齒的怪魚張嘴獵食的分解動作畫面，這隻魚當張大嘴巴，一排尖牙竟然從上顎分解出來，吸引超過5萬網友按讚。許多人紛紛熱議這隻怪魚的奇特長相和真實身分，還有人說牠長得像漫威電影裡的反派角色「猛毒」。

台東新記錄的卡氏尖頷烏鯊。（圖：水試所提供）
台東新記錄的卡氏尖頷烏鯊。（圖：水試所提供）

這隻黑色怪魚名叫「卡氏尖頜烏鯊」，身長約21英吋（約53公分），卡氏尖頜烏鯊的牙齒為針狀牙，類似蛇的毒牙，牠會快速向前伸展上下顎搭配尖牙捕捉獵物，嘴巴夠大能吞噬體積較大的魚類。

「猛毒2：血蜘蛛」劇照。（圖：索尼提供）
「猛毒2：血蜘蛛」劇照。（圖：索尼提供）

卡氏尖頜烏鯊生活在1800英呎深（約548公尺）的海底，人的肉眼難以察覺，直到1986年才在日本愛知縣首次被發現，目前全世界只有日本、台灣和夏威夷三個地方的海岸有發現這個物種。

推特這張照片源自4年前這種魚在台灣水域被捕獲，農委會水試所2018年在台東東河鄉外海350公尺深處一口氣捕獲5隻這種罕見的卡氏尖頜烏鯊，可惜當下只有1隻存活。僅存的一隻被帶回水試所用低溫海水飼養，卻也只多活了一天隨即死亡。

台東縣東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚。（圖：水試所提供）
台東縣東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚。（圖：水試所提供）

卡氏尖頜烏鯊腹部有發光器，不確定是用來吸引獵物還是跟同類溝通，主要食物為甲殼類動物和硬骨魚，包括燈籠魚。透過在台東捕獲的5條樣本，水試所推測卡氏尖頜烏鯊白天棲息在300到400公尺的海底，夜間會隨著燈籠魚群等獵物游到水深150公尺的淺海覓食。

推特 日本 低溫

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