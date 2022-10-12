健身房大解放？網紅下身「一片肉色」練深蹲 臀型看光

外國網紅疑似在健身房上演「下衣失蹤」，影片流出後立刻掀起討論。（取材自TikTok）

去健身 房健身，卻目睹18禁場面？近來，一段抖音 影片在網路瘋傳，畫面可見，一名網紅疑似「下衣失蹤」卻自在地走到槓鈴前，露出「大片肉色」進行深蹲。驚奇的影片立刻掀起討論，也吸引逾1700萬次點閱，當事網紅之後出面說明真實狀況，讓一票網友跌破眼鏡。

根據《每日星報》報導，一名女網紅Toupou不時透過抖音記錄運動過程，日前她發布一則深蹲影片，不料網友們卻被她「赤裸的下半身」奪走目光。從影片可見，Toupou穿著黑色的上衣走到槓鈴前，喬好姿勢便開始進行深蹲練習，詭異的是，Toupou的下半身露出「大片肉色」，整個臀型一覽無遺，第一眼很難斷定她是否有穿褲子。

影片上傳後立刻引發討論，部分網友認為她不該沒穿褲子就進健身房，甚至懷疑她是刻意想炒高知名度。然而，眼尖的網友也看出端倪，他們發現Toupou在運動時下半身會露出些許衣物摺痕，認為她並非「真空上陣」，而是穿了相當貼近膚色的「裸色緊身褲」，且健身房內的其他人皆未投以奇怪的目光，更證實了Toupou的「穿褲說」。