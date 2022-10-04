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現代日曆施行440周年 有10天「憑空消失」

記者楊文琪／即時報導
對西元1582年歐洲大部分的人們來說，10月4日的次日並不是10月5日，而是10月15日。因為教宗格里高利13世在這一天宣布改行曆法。(圖：台北天文館提供)
對西元1582年歐洲大部分的人們來說，10月4日的次日並不是10月5日，而是10月15日。因為教宗格里高利13世在這一天宣布改行曆法。(圖：台北天文館提供)

10月4日的次日當然是10月5日，但對於440年前，西元1582年歐洲大部分的人們來說，10月4日的次日並不是10月5日，而是10月15日。因為教宗格里高利13世在這一天宣布改行曆法，將實施了1600多年的「儒略曆」改為「格里曆」並沿用至現代。而當時為了修正舊曆法千餘年來所累積的誤差，不得已跳過了10月5日至14日的這10天，成為歷史上憑空消失的10天。

在格里曆之前的儒略曆，採固定四年一閏，平均下來每年為365.25日，然而一年實際的長度為365.2422日，所以每年會「多」出0.0078日，而自西元前45年羅馬皇帝凱撒頒布儒略曆至1582年為止，儒略曆在這1627年間已經比實際地球運行慢了十幾天，曆法改革應運而生。因此在頒布格里曆當日直接跳過這落後的十天，將西元1582年10月5日訂為10月15日，而1582年10月5日至14日便成為歷史上憑空消失的十天。

然而，曆法的頒布也並非全世界照單全收，不同的國家由於政治或宗教等各種因素，採行曆法也不盡相同，分別於不同時期改曆，跳過的日數也從11至13天不等。就英國而言，是將1752年9月3日訂為9月14日，消失了11天；俄羅斯則至1918年才改曆，把當年的2月1日訂為2月14日，消失了13天。在現今電腦或手機程式中，有些也會根據這段歷史將1582年10月5日至10月14日刪除，以避免程式產生漏洞。

沿用至今的格里曆仍採四年一閏，百年不閏，四百年又閏，如此一來一往之間，一年平均長度為365.2425日，每年仍會「多」出0.0003日，每3333年就會多出一日，這對現代人而言並無影響，不過或許西元4915年時又會再度改曆，制定每3333年以一個負閏日來解決這個問題。

教宗 手機 俄羅斯

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