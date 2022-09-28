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他拖欠房租又毀房被屋主趕 竟原地「搭帳篷」耍賴不走

聯合新聞網／ 即時報導
約翰因拖欠租金被請出租屋處，沒想到卻直接在社區草皮搭起帳篷，賴著不走。租房示意圖。（取材自pexels）
約翰因拖欠租金被請出租屋處，沒想到卻直接在社區草皮搭起帳篷，賴著不走。租房示意圖。（取材自pexels）

租客怕租到屋況不佳的房子，房東則怕租房給不愛惜房屋的房客。在英國便有房東，把房子租給一名男子，房子卻慘遭破壞，便將房客驅逐，沒想到這名房客竟在屋外的草皮空地搭起帳篷來，請也請不走，甚至還遭受攻擊。

根據太陽報報導，53歲的房東達倫將房子租給29歲的約翰，一開始約翰與他的伴侶一起住在向達倫租來的房子中，沒想到5、6月達倫發現自己屋內玻璃被敲碎，番茄醬灑滿地，達倫不可置信房子被搞得一團糟。

屋主達倫表示，約翰一年來都沒有付租金，甚至破壞屋況，讓他不得不請他走人。而約翰則表示，自己失去工作且被拖欠薪資，才付不出錢來。約翰被房東請走後，不被允許進入房內或前後花園，但他的伴侶仍住在那棟大樓裡，因此他決定在大樓前方搭起帳篷。

在約翰被請出去後，達倫再度回到自己出租的房子，沒想到在外面碰到約翰，竟被他人身攻擊，導致頭部受傷，現在兩人告上法院。

達倫表示，約翰的行為不僅傷害了他，也嚇到周遭居民，因此自己一直與警方及地方議員保持聯繫，希望可以解決約翰帶來的困擾。最後，在法院的判決下，約翰被下令2年內禁止踏入該社區一步，且要進行192小時的社區服務。

房東 租金 英國

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