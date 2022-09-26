我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

導演、女星傳不合 「別擔心親愛的」仍登北美票房冠軍

中央社／洛杉磯25日即時報導
佛蘿倫絲普伊（右）和哈利史泰爾在「別擔心親愛的」有親密對手戲。（取材自IMDb）
佛蘿倫絲普伊（右）和哈利史泰爾在「別擔心親愛的」有親密對手戲。（取材自IMDb）

事實證明，奧莉薇亞懷爾德真的不用擔心，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天公布的數字顯示，她自導自演的「別擔心親愛的」以1920萬美元成績登上北美票房冠軍。

法新社報導，中等的影評，以及有關自導自演的奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde）和女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）不合的報導，對「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）票房究竟是助力還是殺傷力，目前還不清楚。

無論如何，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，「別擔心親愛的」有「很好的開片成績，優於一般浪漫懸疑片的水準」。

上個周末北美冠軍片、奧斯卡金像獎得主薇拉戴維絲（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），這個周末以1110萬美元排名第2，收入比開片當周下滑了42%。

排名第3的是大導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的「阿凡達」（Avatar）。這部2009年的賣座強片，這次重新上映仍獲觀眾青睞，這個周末進帳1000萬美元，當中絕大部分出自巨型螢幕Imax影廳。

葛羅斯表示，這是個「合理的」開片成績，不過他也提到，「阿凡達」當年上映時票房慢熱，但後來仍創下28億美元的全球票房紀錄。

「分租驚魂」（Barbarian）以480萬美元票房排名第4，該片由喬治娜坎貝爾（Georgina Campbell）及在電影「牠」（It）中扮演小丑的比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）主演。

米亞高斯（Mia Goth） 主演的「純真殺手 」（Pearl）以190萬美元排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「看你往哪跑」（See How They Run），190萬美元；「子彈列車」（Bullet Train），180萬美元；「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets），180萬美元；「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），160萬美元；「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）， 100萬美元。

導演 奧斯卡 電影

上一則

蘋果證實在印度生產iPhone 14 與中國技術差距縮小

下一則

「書法」正式成為中國一級學科 可設博士學位

延伸閱讀

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄

「玩命關頭」系列華裔導演洛市中心康斗售出 打破紀錄
剛紅就祕戀？「蒼蘭訣」長珩仙君被拍到與女星連2晚過夜

剛紅就祕戀？「蒼蘭訣」長珩仙君被拍到與女星連2晚過夜
「飛越杜鵑窩」 88歲影后露易絲馥萊雪睡夢中辭世

「飛越杜鵑窩」 88歲影后露易絲馥萊雪睡夢中辭世
情場失意 傑森奪艾美獎喜劇視帝扳一城

情場失意 傑森奪艾美獎喜劇視帝扳一城

熱門新聞

一張沒有頭頸、只有三隻腳的狗狗照片在網路上引發討論。（取材自imgur）

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

2022-09-19 04:15
印度一對夫妻結婚多年，妻子卻意外得知丈夫是變性人，讓她難以接受。(示意圖／Ingimage)

結婚6年沒行房 她用監視器揭穿老公「隱藏秘密」大崩潰

2022-09-21 22:08
喬治王子在女王國葬上哭得泣不成聲。（Getty Images）

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

2022-09-24 04:00
新人正準備向長輩行禮時，一隻小狗搶先擋在前面，讓新郎尷尬地趕緊把牠拉開。（取材自微博）

新人拜別父母 狗狗來鬧場 新郎一動作惹現場爆笑

2022-09-19 12:26
萊婭表示自己因為胸部太大，遭空服員要求換位置。(取材自Instagram@jodiejuggs)

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

2022-09-22 04:13
袁先生家一頭養了多年的母牛被賣時突然前腿跪地，讓他心生不捨。(取材自微博)

養7年母牛突然「向主人下跪」他心軟退錢給買家：不賣了

2022-09-22 22:27

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行