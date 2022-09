導演、女星傳不合 「別擔心親愛的」仍登北美票房冠軍

佛蘿倫絲普伊(右)和哈利史泰爾在「別擔心親愛的」有親密對手戲。(取材自IMDb)

事實證明,奧莉薇亞懷爾德真的不用擔心,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天公布的數字顯示,她自導自演的「別擔心親愛的」以1920萬美元成績登上北美票房冠軍。

法新社報導,中等的影評,以及有關自導自演的奧莉薇亞懷爾德(Olivia Wilde)和女星佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)不合的報導,對「別擔心親愛的」(Don't Worry Darling)票房究竟是助力還是殺傷力,目前還不清楚。

無論如何,影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示,「別擔心親愛的」有「很好的開片成績,優於一般浪漫懸疑片的水準」。

上個周末北美冠軍片、奧斯卡 金像獎得主薇拉戴維絲(Viola Davis)主演的「女王」(The Woman King),這個周末以1110萬美元排名第2,收入比開片當周下滑了42%。

排名第3的是大導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)的「阿凡達」(Avatar)。這部2009年的賣座強片,這次重新上映仍獲觀眾青睞,這個周末進帳1000萬美元,當中絕大部分出自巨型螢幕Imax影廳。

葛羅斯表示,這是個「合理的」開片成績,不過他也提到,「阿凡達」當年上映時票房慢熱,但後來仍創下28億美元的全球票房紀錄。

「分租驚魂」(Barbarian)以480萬美元票房排名第4,該片由喬治娜坎貝爾(Georgina Campbell)及在電影 「牠」(It)中扮演小丑的比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgard)主演。

米亞高斯(Mia Goth) 主演的「純真殺手 」(Pearl)以190萬美元排名第5。

排名第6至第10的作品依序為:「看你往哪跑」(See How They Run),190萬美元;「子彈列車」(Bullet Train),180萬美元;「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets),180萬美元;「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),160萬美元;「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru), 100萬美元。