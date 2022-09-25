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餓了…海獅「雙手抱飼料桶」直盯飼育員：你忘記餵飯？

聯合新聞網／即時報導
一隻水族館的海獅抱著飼料水桶站立的模樣，神韻和人類極為相似。（取材自推特）
一隻水族館的海獅抱著飼料水桶站立的模樣，神韻和人類極為相似。（取材自推特）

動物有時動作會令人懷疑是不是人類假扮的，一隻水族館的海獅抱著飼料水桶站立的模樣，神韻和人類極為相似，甚至有人笑稱就像跟飼育員立場對調一樣。

一名日本網友在推特分享他在愛知縣蒲郡市竹島水族館拍到的照片，一名飼育員進到園內，見到一隻海獅雙手捧著裝飼料的小水桶，站的直挺挺盯著他看，形成兩者對峙的畫面相當有趣。

這則貼文一共有超過20萬人按讚，網友表示：「身分對調」、「變成海獅養人類了？」、「海獅：你是不是忘記餵食？」、「感覺海獅餓肚子生氣氣了」、「怎麼看都是穿著海獅裝的工讀生」、「看起來像海獅在訓練飼育員」、「海獅還吐舌好可愛喔」。

海獅在陸地上雖然大多是採爬行的姿勢，但有時也會用後腿站立。先前在日本兵庫縣城崎海洋世界水族館有兩隻逗趣的斑海豹，他們在水缸裡看著工作人員餵食其他海獅，急得用前腳「站起來」狂盯工作人員手中的食物桶，整個身體都貼到水缸玻璃上，模樣相當有趣。

日本 推特

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