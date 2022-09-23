費德瑞退役在即 上傳四大天王自拍照吸引170萬讚

「Big 4」合體雙打練習賽。由左至右為墨瑞、喬科維奇、費德勒、納達爾。（歐新社）

網壇傳奇球星費德瑞即將出戰生涯告別賽，他今天先在社群媒體 張貼自己跟西班牙名將納達爾 、塞爾維亞網球巨星約克維奇 、前英國網壇一哥墨瑞的自拍照，吸引超過170萬按讚數。

澳洲廣播公司（ABC）報導，網球傳奇女將小威廉絲（Serena Williams）於3週前征戰美國公開賽，為可能是她生涯告別戰拚搏之際，費德瑞（Roger Federer）也跟大家同樣聚精會神關注比賽。

費德瑞說：「不意外，從很多方面來說跟我情況類似。我們都預期這遲早會發生…你甚至從來都不會希望小威那樣的選手退役…我只是覺得，『真是棒到不行的職業生涯啊』」

他也承認，闖蕩網壇約1/4個世紀的兩位巨星接連退役，將使一些球迷不再關注網壇，但費德瑞仍堅定認為，還是會有許多人忠於觀賞這項運動。

費德瑞今天在Instagram發文說：「跟一些朋友去吃晚飯。」貼文附上他跟納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）和墨瑞（Andy Murray）在倫敦泰晤士河（Thames River）的自拍照。

這4人曾被稱為網壇「四大天王」，星光熠熠的照片中可以看到4位球星都穿深色西裝、白襯衫、打領結，展現紳士氣質，與在夜色中被璀璨燈光點亮的倫敦塔橋（Tower Bridge）相輝映。

heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ — Roger Federer (@rogerfederer) 2022年9月22日

4人將在倫敦參加男子網球賽拉沃盃（Laver Cup），這張照片也為傳奇球星費德瑞告別球場拉開了序幕。

拉沃盃主辦單位昨天宣布，費德瑞將與長年勁敵納達爾搭檔，出戰今天的雙打比賽，為個人耀眼的職業生涯劃下句點。

生涯曾獲20座大滿貫賽單打金盃、世界排名曾多年高居第1的費德瑞，在9月15日預告即將退休。