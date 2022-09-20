布萊德彼特「雕塑家」出道 首次展覽獻給芬蘭

布萊德彼特（右）首度展示雕塑作品。（Getty Images）

芬蘭的希登美術館（Sara Hilden Art Museum）今天表示，美國男星布萊德彼特 （Brad Pitt）在館內展示自己的雕塑 作品，這是他首度公開舉辦藝術展覽。

坐落於湖畔的希登美術館位於芬蘭第3大城坦培里（Tampere）。館方表示，布萊德彼特是第一次向大眾展示他的作品，他的雕塑成果「大部分是自學而來」。

綜合法新社和英國 「衛報」（The Guardian）報導，布萊德彼特17日親自為展覽揭幕。他展出的作品是規模更大的英國藝術家豪希戈（Thomas Houseago）展覽中的一部分，另外還有澳洲另類搖滾樂手尼克凱夫（Nick Cave）的陶瓷系列展。

布萊德彼特首度展示雕塑作品。（美聯社）

布萊德彼特在揭幕儀式上接受芬蘭國家廣播公司（Yle）訪問時表示：「對尼克和我來說，這是一個嶄新的世界，也是我們初次亮相。感覺不錯。」

布萊德彼特共展出9件作品，其中一件是「描繪槍戰」的澆注成型石膏板，以及一系列房屋形狀的矽膠雕塑，每一棟房子都有不同口徑的子彈彈痕。

他說：「這對我而言是自省，是關於我的人際關係哪裡走偏、我在哪裡犯了錯。」

58歲的布萊德彼特事前未通知會親自出席展覽揭幕儀式，讓芬蘭相當驚喜。主要策展人索康能（Sarianne Soikkonen）告訴法新社：「從這方面來說，這很令人興奮、很美妙。」

這場展覽除了是布萊德彼特首度展示雕塑作品之外，也是豪希戈在北歐的第一次展出。

索康能說，會決定要在豪希戈展覽中納入他的好友布萊德彼特與尼克凱夫的作品，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和「豪希戈私人生活事件」所促成。

衛報提到，尼克凱夫也是首次展出他的陶瓷作品。

尼克凱夫在追求音樂生涯之前，曾於澳洲墨爾本的柯斐德理工學院（Caulfield Institute of Technology）學畫。

他這次展出17個手繪瓷偶，敘述「魔鬼人生路上17站」，反映出他對英國維多利亞時代（Victorian era）「斯塔福瓷偶」（Staffordshire Flatback figurines）的喜好，他個人也收藏了許多這種瓷偶。