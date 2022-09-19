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大地震前兆？「百隻巨鱷爬沙灘」影片瘋傳 專家曝真相

聯合新聞網／即時報導
近日在社群網站上有一段影片瘋傳，在地震前夕有百餘隻鱷魚在沙灘上瘋狂爬動，讓不少網友認為這是有超級大地震跟大海嘯的前兆，引發人心惶惶。 (取材自推特)
近日在社群網站上有一段影片瘋傳，在地震前夕有百餘隻鱷魚在沙灘上瘋狂爬動，讓不少網友認為這是有超級大地震跟大海嘯的前兆，引發人心惶惶。 (取材自推特)

近日在社群網站上有一段影片瘋傳，在地震前夕有百餘隻鱷魚在沙灘上瘋狂爬動，讓不少網友認為這是有超級大地震跟大海嘯的前兆，引發人心惶惶。

綜合媒體報導，在地震前夕，巴西一處沙灘上日前有網友目擊到上百隻鱷魚「瘋狂搶灘」的驚悚畫面，從影片中可以看到上百隻鱷魚從海中爬出，畫面中密密麻麻布滿了鱷魚，引起不小騷動。許多人認為這是天有異相的前兆，連美國知名脫口秀主持人魯考斯基(Ken Rutkowski)都在社群網站貼文，表示「數以百計千計的鱷魚入侵巴西沙灘，讓當地人極度恐慌」。

一大群鱷魚在沙灘上瘋狂爬動的影片在網路上瞬間瘋傳並引發熱議，不少網友認為這是即將要發生大事的前兆，因為在大型天災來臨前，許多動物都擁有感知能力，會在大地震、大海嘯發生前群聚，也因此不少網友認為這是天有異相，可能會有大事情要發生。

由於這段影片在網路上已經有超過1000多萬人觀看，而且也在網路上造成一定程度的恐慌，讓不少動物學家不得不出面闢謠。加拿大動物學家「野生博士(Dr. Wildlife)」表示，這些鱷魚爬上岸的地方並不是海灘，而是世界上最大的熱帶濕地潘塔納爾(Pantanal)，而且這些鱷魚也不是一般常見的鱷魚，而是屬於短吻鱷科的巴拉圭凱門鱷(Caiman yacare)。

動物學家指出，這些鱷魚其實根本說不上是「入侵」，牠們只是回到牠們該回去的地方而已，因為潘塔納爾地區是屬於世界最大的鱷魚集中地區，約有超過千萬知凱門鱷棲息，因此這是當地很常見的現象，並不是所謂的「大量鱷魚入侵海灘」，請網友及民眾不要太過恐慌、甚至是以訛傳訛。

地震 社群網站 巴西

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