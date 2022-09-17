伊麗莎白二世國葬 英王繼承順位一覽

英國威廉王儲一家。圖為9月7日威廉與妻子凱特帶孩子們上學。（路透）

英國 在位時間最長的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世，享耆壽96歲。女王長子繼位成為國王查理三世 （King Charles III）後，英國王室繼承體系與順位有所牽動。

「華盛頓郵報」報導，伊麗莎白二世8日逝世前，查理擔任王儲的時間已是英國史上最久。查理繼承的是母親的英王職銜與大英國協各國元首。

現年73歲的查理三世是女王和菲立普親王（Prince Philip）所育4個子女的老大，他在母親25歲登基女王時，便以3歲之齡成為王儲。查理繼位前的頭銜還包含威爾斯親王（Prince of Wales）、康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）等。

威廉 一家繼承順位在前

查理1981年與已故的黛安娜（Diana Spencer）結婚，兩人育有威廉王子（Princes William）與哈利王子（Princes Harry）這對兄弟。查理與黛安娜1992年分居，1997年黛安娜車禍身亡後，查理2005年迎娶卡蜜拉（Camilla Parker Bowles），後者成為康瓦爾公爵夫人。

查理繼任英王後，王位第一順位繼承人是40歲的長子威廉。擁有劍橋公爵（Duke of Cambridge）頭銜身分的威廉，可在查理身故或選擇退位後繼任英王。

威廉在查理繼任英王後即刻承襲父親的康瓦爾公爵頭銜，夫人凱特則為康瓦爾公爵夫人；他不能直接繼承父親的威爾斯親王頭銜，因為這是需由國王賜與王儲的職銜。不過查理9日在繼位英王後發表的第一次談話已宣布任威廉夫婦為威爾斯親王與王妃。

英王第2順位繼承人是威廉的長子、9歲的喬治王子（Prince George）、第3順位繼承人是7歲的長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte），第4順位是4歲的次子路易斯王子（Prince Louis）

儘管哈利在與梅根（Meghan）婚後宣布卸下王室職權搬至美國定居引發不小爭議，他仍是英王第5順位繼承人，他與梅根所生的子女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）分別是第6與第7順位繼承人。

第8順位是伊麗莎白二世的次子安德魯王子（Prince Andrew），他在捲入惡名昭彰美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞後，2022年遭王室永久拔除軍銜、襄贊王室等職務。一名美國女性指控艾普斯坦曾3次逼她與安德魯王子上床。

年幼繼位英王 成年前需親王攝政

由於繼承順位太後面，安德魯王子繼位英王的可能性微乎其微。此外，英國媒體長期以來一直有報導，查理有簡化王室的想法，可能會減少高級皇室成員數量，這意味安德魯的角色會被進一步削弱。

英王繼承順位並非一成不變，且順位常有變化。順位會在成員死亡、退位或新生兒出生時上下變動。

王室相關條例規定，任何年齡的人都可成為君主，但兒童在年滿18歲前不得履行職責。也就是說若出現短期內需由威廉9歲長子喬治接任英王的情形，他登基後只是象徵性，需由一名符合資格且年滿18歲的親王或王妃攝政，直到小國王成年。