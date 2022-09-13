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韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

中央社／華盛頓12日即時報導
韋伯太空望遠鏡拍攝的第一批銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula）照片，12日曝光。（NASA/Getty Images）
韋伯太空望遠鏡拍攝的第一批銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula）照片，12日曝光。（NASA/Getty Images）

韋伯太空望遠鏡拍攝的獵戶座大星雲照片可以看到，稠密的氣體和塵埃牆勾勒出一隻有著巨大翅膀生物的輪廓，在宇宙纖維結構編織而成的巨網中翱翔，被一顆耀眼的恆星照亮。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，一個國際研究團隊今天釋出韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的第一批銀河系獵戶座大星雲（Orion nebula）照片，讓天文學家嘆為觀止。

這個分子雲團位於距離地球1350光年的獵戶座，與太陽系45億年前誕生時所處的環境相似。

天文學家對獵戶座大星雲興趣濃厚，這有助於更加了解銀河系行星演化的最初100萬年間發生了什麼。

加拿大的西安大略大學（Western University）天體物理學家皮特斯（Els Peeters）在聲明中說：「我們被獵戶座大星雲令人驚嘆的影像所震撼。」

她補充說：「這些新的觀察使我們能夠更加了解大質量恆星如何改變它們誕生時的氣體和塵埃雲。」

星雲被大量塵埃遮蔽，因此無法透過光學望遠鏡觀測，例如韋伯太空望遠鏡的前身哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）。

而韋伯的紅外線觀測能力能夠穿透宇宙塵埃，揭露了星雲的壯觀結構，小到40個天文單位的規模，相當於太陽系的大小。

其中包括如長絲般的稠密纖維狀結構，可孕育新一代恆星，以及形成由一顆被塵埃和氣體包圍的原恆星組成的恆星系統，繼而生成行星。

密西根大學（University of Michigan）天文學系主任、國際研究團隊成員柏金（Edwin Bergin）說：「我們希望了解恆星誕生的整個週期。」

韋伯是有史以來最強大的太空望遠鏡，主鏡直徑6.5公尺，由18個鍍金六邊形鏡面組成，還有一個網球場大小的5層遮陽板。

韋伯太空望遠鏡 加拿大

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