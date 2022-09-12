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與恐龍同時代物種 浙江漁民捕獲罕見「2米長」中華鱘

記者陳言喬／即時報導
中華鱘距今1億4000萬年歷史，被稱為「水生物中的活化石」。圖為寧波海洋世界裡的中華鱘。（取材自寧波日報）
中華鱘距今1億4000萬年歷史，被稱為「水生物中的活化石」。圖為寧波海洋世界裡的中華鱘。（取材自寧波日報）

近日，浙江寧波漁民捕獲一條兩米長、50多公斤的野生中華鱘，在拍下影片和照片並上報漁政管理人員後放生。專家稱，中華鱘是中國國家一級保護野生動物，面臨瀕危狀態，被列入紅色名錄。

寧波日報報導，寧波余姚泗門鎮萬聖村漁民沈文煥表示，他於日前晚上出海捕魚翌日上午收網時，發現漁網格外沉重，裡面竟然有一條巨大的中華鱘。他趕緊將其從漁網內捧出，檢查是否受傷，在拍下影片和照片上報漁政管理人員後，第一時間將其放生。

他說，這並不是他第一次意外捕獲中華鱘。他從事捕魚行業已有30餘年，光是今年他就已意外捕獲和放生了20多條野生中華鱘。但這是他見過最大的中華鱘，足有兩米長，從沒見過體型這麼大的中華鱘。

他說，「意外捕獲中華鱘，我們都會第一時間上報，如果有受傷就進行救助，沒有受傷就第一時間放生」。

中華鱘距今已有1億4000萬年歷史，和恐龍生活在同一時期，被稱為「水生物中的活化石」。專家稱，夏秋兩季，生活在長江口外淺海域的中華鱘洄游到長江，歷經3000多公里的溯流博擊，才回到金沙江一帶產卵繁殖。產後待幼魚長大到15公分左右，又攜帶牠們旅居外海。它們就這樣世世代代在江河上游出生，在大海裡生長。

中華鱘生命周期較長，最長壽命可達40歲。是中國一級重點保護野生動物，也是活化石，有「水中大熊貓」之稱。分布於中國、日本、韓國、老撾（寮國）和朝鮮（北韓）。主要分佈於中國長江幹流金沙江以下至入海河口，其他水系如贛江、湘江、閩江、錢塘江和珠江水系均偶有出現。

鱘魚是魚類中最瀕危的類群之一，63%的種類處於極危狀態，另外有三個種可能已經絕滅，其餘的30%也受到威脅或處於易危或瀕危狀態，野生的鱘魚類均被列入紅色名錄。

浙江寧波一漁民捕獲長兩米的野生中華鱘後放生。（取材自寧波日報）
浙江寧波一漁民捕獲長兩米的野生中華鱘後放生。（取材自寧波日報）

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