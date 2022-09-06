中國第1個男偶像公開出櫃 喊「小傻瓜」親上帥網紅

劉聰與陳律。(取材自微博)

中國20歲男星劉聰曾參加「創造營2021」，他5日在網紅好友陳律直播時送上花束為他慶生，稱對方「小傻瓜」，甚至親吻對方臉頰，互動曖昧又羞澀。雖然兩人都沒有公開說出「我們在一起」的肯定話語，但網友仍視為「官宣戀情」了，而「劉聰 出櫃」更登上熱搜榜。

不少網友看到後感到驚訝，直呼「這是可以上熱搜的嗎？」、「是內娛第一人吧？」不少網友認為很有勇氣，「支持、尊重、祝福」，但因大陸影視禁令嚴格，網友也擔心兩人未來發展很難不受影響。

而有劉聰站姐發文表示，劉聰官宣的原因是因為他在抖音 直播了3個月被罵直男賣腐，「如果不官宣就走投無路」，還稱「現在想賺錢只能當賣腐男不然沒熱度」，並批劉聰「火有一萬種方式，你偏偏要走最下頭的路」。

陳律6日晚間發文回應登上熱搜一事，他表示「直播只是陪我過一場生日 ，沒想昭告全世界。今天起床看到熱搜也很懵圈，沒想會引起這麽大爭議。愛只有一種取向就是心中所向，我們已經接觸了一段時間他怎麽樣沒有人比我更清楚。最後，我們的事其實我不想被過度解讀也不想被人拿來給不知所謂的路人抨擊。謝謝大家。」