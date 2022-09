「甜茶」紅毯永不無聊 提摩西紅色露背裝驚艷威尼斯

影迷盛讚提摩西夏勒梅讓紅毯永遠不無聊。(路透)

好萊塢 新世代文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)為了新片「Bones & All」出席威尼斯影展 的首映典禮,再次讓世人對他的穿著品味印象深刻,他向來喜歡擺脫制式、傳統的黑西裝造型,之前幾度在影片首映活動上讓外界為他的服裝感到詫異,這次在威尼斯影展更是穿上紅色的露背裝,跳脫性別的界限,又一次大膽搶走各方目光,儘管不見得都是稱讚,可是喜愛他的影迷卻再度將他捧上天,直呼太想念紅毯上的他。

提摩西夏勒梅(右)和泰勒羅素在新片中扮演一對年輕食人男女。(路透)

提摩西瘦長但不過分強壯的體型,加上目前的捲髮,較多數男星多了分陰柔,和這款感覺上是女性禮服的紅色露背裝搭在一起並不特別突兀,也難怪他成了首映典禮上的焦點。他在「Bones & All」與女主角泰勒羅素(Taylor Russell)扮演一對絕望、焦慮的年輕男女,藉由一段公路旅程考驗彼此的關係,爆點在男女主角都是會吃人,片中不乏血腥場面,這是提摩西和「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)義大利 名導路卡戈達格尼諾(Luca Guadagnino)的再次合作。

提摩西夏勒梅的露背裝極為搶眼。(路透)

儘管片子的題材有些爭議,威尼斯當地觀眾對於自家義國名導的新作充滿熱情,映後獲得起立鼓掌8分半,是本屆威尼斯影展開幕至今最熱烈的迴響,不過專業影評人對此片觀感不一,獲獎機率不特別被看好。